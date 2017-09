Učitelka s nasazením života chránila děti, na které se řítil automobil

„Ani pořádně nevím, co se tam dělo. Seběhlo se to strašně rychle. Vzpomínám si jen, že jsem nejdřív posunula část dětí bokem. Jeden chlapec se mě ale pořád držel za ruku, já v tu chvíli vůbec nevěděla, co s ním. Tak jsem se ho snažila co nejvíc krýt ramenem a druhou rukou, aby se nepopálil od podvozku auta, které na nás spadlo,“ vzpomínala Nešporová na kritický moment.

Ten se odehrál v pátek 16. června odpoledne na lesní cestě u obce Jívová, kdy se náhle proti skupině dětí doprovázené dvěma učitelkami vyřítilo auto.

„Vůz jedoucí od Jívové směrem na Dolany z prozatím přesně nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo silnici a pokračoval až na lesní cestu. Učitelka duchapřítomně odstrčila tři děti mimo dráhu vozu a čtvrté chránila vlastním tělem,“ popsala olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Auto poté učitelku s jedním dítětem zavalilo, ještě před příjezdem hasičů je vyprostili svědci společně s řidičem vozu.

"Ženu vytáhli poté, co auto nadzvedli. Profesionální hasiči ze Šternberka a dobrovolní hasiči z Dolan, kteří k nehodě vyjeli, vůz po příjezdu zajistili proti vzniku požáru, řídili provoz na silnici a spolupracovali se záchranou službou při ošetření zraněné ženy a jejím transportu do vrtulníku,“ shrnula mluvčí krajské záchranné služby Vladimíra Hacsiková.

„Jsem učitelka, chránit děti mám v popisu práce“

Zatímco chlapec vyvázl jen s lehčími zraněními, Nešporová zůstala pod autem uvězněná nekonečně dlouhých osm minut a s vážnými zraněními absolvovala letecký transport do nemocnice.

„Popálila jsem si obě ruce, k tomu jsem měla zlomenou pánev. Teď už naštěstí chodím, do práce ale asi ještě dlouho nebudu moct. Mohlo to ale skončit mnohem hůř. Hlavně, že se nic nestalo dětem, to je to nejdůležitější,“ říká učitelka.

Přestože se zachovala tak, že by se za to nemuseli stydět ani filmoví hrdinové, sama svůj počin za nic mimořádného nepovažuje.

„To by snad udělal každý, aby zachránil lidský život - děti. Já jsem navíc učitelka, chránit děti mám v popisu práce,“ krčí rameny a naopak vyzdvihuje druhé.

„Kolegyně se zachovala úžasně, okamžitě zavolala pomoc a postarala se o děti, které samozřejmě byly v šoku,“ uvedla.

Zášť podle všeho necítí ani vůči řidiči havarovaného vozu. „Pomáhal nás vyprošťovat a také se mi omluvil. Prostě se stalo,“ shrnula Nešporová.