Stražisko prosadilo vyhlášku proti nepřizpůsobivým obyvatelům ubytovny

Opatření obecné povahy o vyhlášení oblasti v obci Stražisko se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů vyhlásil Městský úřad v Konici na návrh Stražiska ve středu 25. října.

Ubytovna stojí v samotném centru obce blízko obecního úřadu, obchodu a vlakové zastávky.

„Správní orgán prokázal, že se v budově ve Stražisku vyskytují ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy spočívající ve zvýšené kriminalitě, páchání přestupků a v porušování veřejného pořádku. Mezi ně patří mimo jiné i škodlivé užívání návykových látek, agresivita, nedrogová závislost, kriminalita a delikvence, dysfunkce rodiny nebo záškoláctví,“ sdělil vedoucí majetkoprávního odboru na radnici v Konici Jiří Vodák.

Do ubytovny ve Stražisku, ve které bydlí vesměs sociálně slabší, jezdí policie pravidelně od roku 2015. Její obyvatelé loni spáchali třináct a rok předtím dokonce tři desítky trestných činů, což bylo 85,7 procenta celkové kriminality v této rekreační oblasti.

Starosta Stražiska Jaroslav Kröner se proto rozhodl, že využije legislativní novinku, která by měla obyvatele problémové ubytovny připravit o sociální dávky na bydlení.

Obec doufá, že nově příchozí přijdou o peníze, přestanou se sem stěhovat a obci to konečně přinese klid.

„Možná se konečně něco začne dít. Zavolejte za nějakou dobu a já vám řeknu, jestli se něco zlepšilo, nebo ne, protože vůbec nevím, co z toho vznikne,“ odtušil starosta Stražiska. „Lidé jsou už dost naštvaní. Kdopak by byl spokojený, když tam každou chvíli jezdí policajti,“ dodal.

Ze zákona obec žádné pravomoci nemá. Míč je nyní na straně úřadu práce, který má na starosti vyplácení sociálních dávek.

„V případě, že se opatření stane účinným, nevznikne podle nové právní úpravy ve vybraných lokalitách klientům úřadu práce u nových smluv nárok na doplatek na bydlení,“ sdělila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Stražisko je jednou z prvních obcí v zemi, které takovou cestu zkouší. Opatření podle Beránkové zatím vyvěsily pouze města Kladno, Sokolov, Most, Bohumín, Jirkov a Broumov.

Kriminalita v obci narostla o stovky procent

Policie v ubytovně ve Stražisku musí zasahovat několikrát měsíčně. V roce 2016 měla šedesát devět zásahů, což bylo 85,2 procenta všech výjezdů ve Stražisku, rok předtím to bylo osm desítek výjezdů.

Proti vyhlášce protestovala majitelka ubytovny Lenka Skácelová. Požadovala zlepšení spolupráce s policií a s představiteli obce, což by mělo do budoucna vést ke snížení kriminality a zlepšení celé situace.

„Její námitky nic nemění na skutečnosti, že v posuzované době se v budově sociálně nežádoucí jevy ve zvýšené míře vyskytovaly,“ míní ovšem konický úřad.

Starosta Kröner námitkám nerozumí.

„Paní majitelka podobné řeči vykládá už dlouhou dobu. Vždycky přijde a řekne, že to dá dohromady, a na druhý den jsou tady noví obyvatelé ubytovny. Čtyři roky rovněž slyším, že to chce prodat. Bylo tady už víc zájemců, ale když vidí, v jakém je ubytovna stavu a co je tam za osádku, vždycky všichni utečou,“ povzdechl si.

Majitelka ubytovny měla nedostupný telefon, takže se k novému opatření nemohla vyjádřit. Před časem však uvedla, že chce hledat řešení, a slíbila, že obyvatelé, kteří způsobí problémy, budou okamžitě vystěhováni.

„Kvůli komu tam přijede policie, tak ten přestane bydlet,“ prohlásila Skácelová.

V Olomouckém kraji chystá podobné opatření kvůli problémové lokalitě také město Přerov. Jde o ulice Dluhonská, Husova, Kojetínská, Škodova, Tovačovská a rovněž Tovární.

„Chceme tímto snížit nežádoucí jevy, které se v těchto oblastech vyskytují,“ uvedl náměstek primátora Přerova Tomáš Navrátil.