VIDEO: Ledová krychle zve v Olomouci na Floru i filmový festival AFO

Ledová krychle má hranu jeden metr a ze tří stran grafiku Academia Film Olomouc, kterou na čtvrté doplňuje živý „Pugét pro Floru“ s pozvánkou.

„Krychle bude v závislosti na počasí postupně tát současně s plynutím obou akcí. V noci bude poutač na náměstí osvětlen,“ doplnila mluvčí olomouckého Výstaviště Flora Michaela Nováková.

Kromě reklamní funkce má netradiční poutač i upozornit i na jedno z témat mezinárodního filmového festivalu populárně-vědeckých filmů.

„Uvnitř ledové krychle jsou schované PET lahve, které se objeví po roztátí ledu. Chceme tímto způsobem upozornit na znečištění ledovců a moří,“ řekl pro ČTK jeden z členů organizačního týmu.

Přehlídku filmů AFO pořádá olomoucká Univerzita Palackého už od roku 1966. Původně komorní uzavřená akce se postupně proměnila v jednu z největších vzdělávacích akcí v Evropě.

Letošní 53. ročník, který začal v úterý, trvá šest dní a zaměří se na závislosti lidstva na oceánech, internetu či alkoholu. Také odhalí skrytý život žraloků a věnovat se bude i aktivním vulkánům, módě ve světě vědy, ženám v disentu, šílenství a sexuálnímu obtěžování.

Jarní etapa mezinárodní květinové výstavy Flora, která začne na olomouckém výstaviště ve čtvrtek a potrvá do neděle, pak bude ve znamení oslav šedesáti let let od první velké přehlídky květin v Olomouci.