VIDEO: Archeologové vyzvedli v Olomouci kosti Přemyslovců, čeká je analýza

4:53 , aktualizováno 4:53

Ostatky pěti dospělých a jednoho dítěte ukrývala malovaná truhlice, v níž v Olomouci stovky let odpočívala i přemyslovská knížata, jež založila zdejší Klášterní Hradisko. Téměř tisíc let staré kosti nyní vyzvedli archeologové, v plánu mají rozbory, jež by měly potvrdit, že část ostatků skutečně patří příslušníkům přemyslovské dynastie.