Olomoucká čtvrť přišla o třetinu autobusů, zřejmě i pro nedostatek řidičů

Jízdní řády se přepisují pravidelně, letošní změna ale Holici neprospěla. Loni se místní mohli na autobusy s čísly 12 a 19 spolehnout zhruba každých dvacet minut, od začátku roku však podstatnou část spojů dělí půlhodina.

Jiným autobusovým či tramvajovým linkám ve městě přitom nové řády citelnější zásah neuštědřily.

„Byli bychom rádi, kdyby to jezdilo častěji, ale musíme to vzít jako fakt. Snažíme se tomu přizpůsobit, víc se s tím asi dělat nedá,“ říká předseda komise městské části (KMČ) František Šváb. Má za to, že při srovnání s ostatními částmi města zasáhly změny v MHD jeho čtvrť nejrazantněji.

Faktem je, že na ostatních linkách se tolik neškrtalo, někde spoje dokonce přibyly. Od ledna navíc funguje nová linka 28, jezdí i do lidnatých čtvrtí Povel či Slavonín.

S prořídlým jízdním řádem naopak musí kromě Holických počítat lidé, kteří se budou chtít rychle dostat na Svatý Kopeček kvůli zoo, bazilice či procházce v lese. Loni jezdila „stojedenáctka“ od konce dubna každý den.

Ovšem už ani minulý rok nesloužila cestujícím tak, jak čekali. Původně mělo číslo 111 na trase zůstat do konce září, ve skutečnosti zajelo do depa o měsíc dřív. Letos do něj zamíří už na konci června, kdy skončí jeho provoz v pracovních dnech. O víkendech bude linka 111 sloužit do začátku září.

Dopravní podnik: Na krizový scénář nedošlo, řidičů už je dost

Právě osekání linek 12, 19 a 111 přitom bylo mimo jiné základem interního dokumentu DPMO nazvaného Mimořádné omezení provozu, který má MF DNES k dispozici. Dopravce ho sepsal, když loni bojoval s nedostatkem řidičů. Chyběli mu kvůli odchodům do důchodu či výpovědím těch, kteří odcházeli jinam. Dvoustránkový dokument popisuje operativní rušení spojů pro dobu od 27. července do 3. září 2017.

Náměstek DPMO Pavel Zatloukal odmítá, že by dopravní podnik nyní loňský plán oživil.

„Vůbec to spolu nesouvisí, nejde o personální záležitost. Nikdy jsme k tomuto plánu omezení nepřistoupili, zvládli jsme to s počtem řidičů, který byl,“ reaguje Zatloukal s tím, že dnes už DPMO chybí jen několik řidičů.

„Současný stav je téměř stoprocentní,“ uvádí. Úpravy jízdních řádů Zatloukal vysvětluje průzkumy od nezávislé firmy. Odhalily podle něj, že v některých autobusech číslo 12 a 19 jezdí málo lidí.

„Ukázalo se, že interval tady byl zbytečně přepychový. To znamená, že když se tyto dvě linky do Holice proloží z deseti na patnáct minut, mělo by to být optimální,“ doplňuje náměstek. Velice podobné je to podle něj u linky číslo 111. I tam si dopravce nechal cestující spočítat.

„Nemá to vazbu na řidiče. Je to otázka přepravního průzkumu a optimální nabídky a poptávky,“ zdůrazňuje.

Při jednání se mluvilo o problému s řidiči, říká předseda komise

František Šváb z KMČ ovšem popisuje, že při jednání o změnách padla zmínka také o šoférech.

„Nejednali jsme přímo s dopravním podnikem, ale na magistrátu v rámci odboru, pod který jízdní řády spadají. Důvodem bylo, že se dopravní podnik potýká s personálními změnami, jež se týkají odchodu řidičů,“ popisuje Šváb. Připouští nicméně, že úpravy mohly být způsobené i malým využitím některých spojů.

„Nejsem si ale vědom, že bychom měli k dispozici nějaká čísla o počtu přepravovaných osob ve zrušených časech. Ani jsme se nebavili, jak dlouho to bylo sledované,“ vybavuje si předseda komise.

Na druhou stranu oceňuje, že upozornění od města na chystané změny nepřišlo do Holice na poslední chvíli. A také to, že dopravce a město KMČ pouze nepostavili před hotovou věc.

„Diskuse proběhla. I když výsledek může na první pohled pro Holici vypadat nepříliš dobře, vše chce čas. Zvykneme si. Představou všech zřejmě je, bydlet v místě, kde MHD pojede v okamžiku, kdy si přejeme. Ale dopravní obslužnost je zachovaná, spojení do Holice je v podstatě na dobré úrovni,“ uzavírá Šváb.