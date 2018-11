Dealer měl pervitin u pavouka v teráriu, v krmení pro rybičky i v sejfu

Na případu s pracovním názvem Midar pracovali rok členové olomouckého policejního speciálního protidrogového týmu. Osmatřicetiletého muže zadrželi v noci na pondělí

„Při zatčení nekladl odpor,“ uvedl šéf olomoucké policie Jiří Musil s tím, že u muže pak policisté našli pistoli, několik dávek drogy a bankovky na rozměnění.

„Šel zrovna za jednou klientkou,“ poznamenal Musil.

Policisté u něj následně provedli domovní prohlídku. Muž nejprve spolupracoval a část drog vydal. Když se ovšem dozvěděl, jaký trest mu hrozí, jeho ochota vzala rychle za své.

Kriminalisté pak za použití služebního psa objevili v bytě řadu skrýší, do kterých balíčky s pervitinem ukryl. Kromě několik desítek gramů pervitinu ve dveřích trezoru a dalších v teráriu drogu nalezli například v krmení pro rybičky.

Na jedné dávce dokázal dealer udělat až stopadesátiprocentní zisk

Podle kriminalistů šlo celkem o dva a půl tisíce dávek, jejichž hodnotu na černém trhu v Olomouci vyčíslili na 800 tisíc až milion korun. V bytě našli také několik střelných zbraní, jejich původ a funkčnost prověří detailní analýza.

Podle kriminalisty Tomáše Hrubého byl muž, kterému nyní hrozí až deset let vězení, na olomoucké poměry velkým prodejcem drog.

„Vybudoval si kolem sebe velice širokou škálu odběratelů, do které ovšem ne každého pustil. Byl to výkonný dealer. Sám byl od šestnácti let uživatelem drog a byl již dříve vyšetřován v souvislosti s řízením pod vlivem omamných látek,“ popsal Hrubý.

Policisté dodali, že muž sám drogy nevyráběl, pouze je dál prodával. „Dokázal na dávce udělat až stopadesátiprocentní zisk,“ nastínil Hrubý.