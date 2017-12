Olomoucká školka bude děti učit čínštinu, nabídne ji už od tří let

„Rodilý mluvčí bude s dětmi v kontaktu jen ve svém jazyce. Tak se jej děti budou učit stejně přirozeně jako jazyk mateřský. To je významné u všech jazyků, ale o to významnější u takzvaných tónových jazyků, k nimž čínština patří a které se také proto v dospělosti obtížněji učí. Nepůjde o výuku jazyka, ale o ‚výuku v jazyce‘,“ přibližuje Martina Fasnerová z katedry primární a preprimární pedagogiky olomoucké pedagogické fakulty.

V projektu, který spolu s akademiky připravila podle univerzitního webu i olomoucká radnice, se počítá s výukou už tříletých dětí. Lektoři čínštiny do Mateřské školy Jílová dorazí příští rok v září z Konfuciova institutu UP.

„Výhledově plánujeme zavedení bilingvního vzdělávání také v němčině či francouzštině, ale nebráníme se ani dalším jazykům,“ říká prorektorka Ivana Oborná.

Seznámit se s cizím jazykem už v mateřské škole je podle odborníků pro děti výhodné, výrazně jim to ulehčí učení v budoucnu. Navíc bilingvní člověk lépe zvládá úkoly a snadněji řeší konflikty.

„Je to způsobeno i efektivnějším zapojováním jazykových mozkových center. I proto jsou tito lidé schopni se soustředit na více činností najednou a dokážou lépe zvládat řešené úkoly. Vzhledem k plasticitě dětského mozku a rychlému rozvoji kognitivních dovedností by tato vzdělávací aktivita měla začít co nejdříve,“ doplňuje Fasnerová.

Odborníci chtějí v projektu také získat zkušenosti z praktické výuky a díky nim ukázat, jak by mělo učení cizích jazyků u předškoláků vypadat a co je případně potřeba změnit či upravit.