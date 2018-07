Od dopravy snů i čistšího vzduchu dělí Olomouc změny za pět miliard

Pro každou třetí cestu použijí lidé v Olomouci auto. A to na úkor MHD či cyklistiky. Město to chce ve jménu čistšího vzduchu či snížení hluku změnit. Pomoci zdejší stále těžkopádnější dopravě má ambiciózní soupis změn a staveb za miliardy korun. Radnice by je měla uskutečnit do roku 2030.