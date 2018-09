Chlazené stropy i LED světla. Olomoucká nemocnice má superúspornou kliniku

„My jsme posledních deset let řešili problémy centrální endoskopie, která byla v havarijním a velmi nevyhovujícím stavu. Promýšlelo se mnoho variant. Před třemi roky jsme dospěli k závěru, že jakákoliv rekonstrukce nebo přesun do jiné budovy by byly daleko nákladnější, komplikovanější a méně efektivní než novostavba,“ popsal MF DNES ředitel nemocnice Roman Havlík proces, který předcházel rozhodnutí postavit zcela novou kliniku.

Její součástí je nyní jednotka intenzivní péče se sedmi boxy a čtyři kompletní pětadvacetilůžková oddělení s dvoulůžkovými i nadstandardními jednolůžkovými pokoji. V objektu se nacházejí rovněž speciálně upravené pokoje pro obézní či jinak handicapované pacienty.

Stavba s půdorysem ve tvaru písmene U je pozoruhodná také z pohledu celkového designu, technického a konstrukčního řešení. Byla totiž projektována jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. Energetická náročnost je desetkrát nižší ve srovnání s prostorami, ve kterých sídlí tyto zdravotnické provozy dnes.

Za návrhem budovy stojí architekt Adam Rujbr a jeho tým. „Jedná se o první nemocniční stavbu v pasivním energetickém standardu a jsou zde poprvé v České republice použity chlazené stropy,“ vysvětlil Rujbr a dodává, že budova je šetrná nejen energeticky, ale také ve vztahu ke svým uživatelům.

„Ergonomické rozložení provozů a spojovací tunely ušetří čas a energii zdravotníkům stejně jako zařízení usnadňující manipulaci s nadměrně obézními pacienty. Budova je vybavena kontrastním LED osvětlením usnadňujícím orientaci osobám s poruchami zraku,“ vyjmenoval architekt technická vylepšení.

„Vznikla stavba, která posouvá soudobý standard zdravotnických zařízení směrem k vyšší kvalitě a šetrnosti, což by se mělo stát normou,“ podotkl Rujbr.

„Jsme velmi pyšní na to, že se to povedlo, a hlavně, že se to povedlo ve státním sektoru,“ dodal ředitel Havlík.

Část personálu se stěhování nemohla dočkat už roky

Moderní stavba vyšla na téměř 398 milionů korun. Třetinu pokryla dotace ministerstva zdravotnictví a zbývající prostředky hradila nemocnice z vlastních zdrojů. Další miliony chystá podle Havlíka vedení investovat do nejlepšího možného vybavení.

„V rámci vybavení celého oddělení nakupujeme endoskopickou techniku za zhruba třicet milionů korun.“

Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Aleny Šteflové, která se slavnostního otevření budovy účastnila, jde v mnoha ohledech o cestu, kterou by se mělo české zdravotnictví do budoucna ubírat.

„V gastroenterologických onemocněních typu nádorů tlustého střeva a konečníku jsme bohužel na světové špici, takže je správné, že se právě do léčby těchto nemocí investují odpovídající prostředky,“ uvedla Šteflová.

Jako první se do nejmodernější budovy v areálu FN Olomouc v závěru srpna nastěhovali pracovníci a pacienti oddělení geriatrie, které dosud fungovalo v nejstarším nemocničním objektu z konce 19. století, pro který se vžil název Franz Josef.

„Těšili jsme se na to už tři roky,“ řekla vrchní sestra oddělení geriatrie Libuše Danielová.

Koupelna přímo v pokoji, pochvalují si pacienti

Sestry by v budoucnu rády zjemnily moderní design pomocí „retrokoutků“, aby se starší pacienti cítili co nejpříjemněji.

Současní pacienti jsou však i teď s novými prostory spokojení. „Je to tady moc hezké,“ chválila si nový pokoj pětaosmdesátiletá pacientka geriatrie Eva Gasnárková. Z Franze Josefa do budovy Y ji přestěhovali spolu s ostatními před týdnem.

„Rozdíl je hlavně ve vybavenosti. Koupelnu máme hned v pokoji,“ dodala seniorka spokojeně.

Právě dostupnost sociálního zařízení na jednotlivých pokojích vyzdvihuje i Havlík s tím, že dřívější stav byl v tomto směru skutečně špatný.

„My si uvědomujeme, že je stále co zlepšovat. Máme tu polovinu lůžek, na která by se málokomu chtělo ulehnout nebo na ně poslat své příbuzné. To beru jako velký závazek do budoucna,“ uzavírá šéf nemocnice.