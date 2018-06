Brankářský souboj rozhodla šmudla nakonec. A Olomouc padla

Pak napřáhl od modré čáry Tomáš Bartejs, jenž dostal od hokejové Olomouce povážlivě prostoru.

Ale zpracování kotouče mu moc nevyšlo. „Martin Dočekal mi to dobře postrčil na střed. Chtěl jsem střílet hned, ale ještě mi to uteklo. Zaplať pánbůh,“ líčil obránce Komety trampoty při přijetí puku.

Ani následná střelu mu nevyšla. „Pak jsem vystřelil jenom tak, abych prostřelil prvního bránícího hráče.“ Puk však svištěl mimo hostující branku...

„Šlo to dvacet centimetrů vedle, ale trefilo to našeho hráče do nohy,“ posteskl si olomoucký gólman Konrád. „Jak se puk odrazil, ani jsem nevěděl, že je v bráně.“

Bartejs v první chvíli netušil, co dokázal. „Přes hráče jsem to neviděl. Ale kluci se radovali, tak jsem se radoval taky,“ popisoval 25letý bek, jenž se v základní části extraligy za celou kariéru z gólu radoval jen dvakrát. A v obou případech v této sezoně. „Že bych se rozstřílel? Doufám, že dva góly nejsou můj nejlepší počin,“ prohodil.

Páté Brno – šestá Olomouc 1:0.

Co dělat, když se nedaří střílet góly? Žádné nedostávat. Banálně znějící recept dovedla Kometa k dokonalosti. „Když máme nízkou produktivitu, snažíme se hrát zodpovědně dozadu, což se daří,“ poznamenal brněnský trenér Kamil Pokorný po „ušmudlané“ výhře.

Olomoucký kouč Zdeněk Venera jen vydechl: „Prohráli jsme tečí minutu před koncem, což vždy mrzí. Odehráli jsme dobrý zápas, naši hráči bojovali, dřeli. Měli jsme pár gólovek, které jsme neproměnili.“

Útočník Zbyněk Irgl přikývl: „Ve třetí třetině jsme měli navrch. Měli jsme spoustu šancí a soupeř dá z takové střely gól. Hodně to zamrzí.“

Brněnskou klec dokonale uzamkl Čiliak. Zářil především v závěrečné části. „Olomouc vystrčila růžky a byla lepší, k nám se v závěru přiklonilo štěstí,“ přiznal trenér Pokorný. Brňané si nyní dopřávají luxus dvou prvotřídních brankářů. Jako by Čiliaka přítomnost nedávné posily Marka Langhamera (nyní zraněného) postrčila k ještě lepším výkonům, byť on sám to odmítá. „Tohle vůbec neřeším. Jde to mimo mě, soustředím se vždycky na sebe,“ ujišťoval Čiliak. „Nějaká konkurence je dobrá, ale ta tu byla, i když tu byl Karel (Vejmelka). Věřím, že ještě bude dost zápasů, doplníme se a budeme klukům pomáhat.“

To Olomouc má v brankoviště jasno: na faktor konkurence nesází, do všech zápasů od začátku postavila Konráda, trpělivý náhradník Martin Falter tráví utkání pod dekou na střídačce. A Konrád byl znovu skvělý. Osmou nulu v sezoně, nejvíc ze všech, měl na dosah. „Málo jsme se tlačili do brány a clonili, neměli jsme odražené puky,“ všiml si Čiliak. „S Olomoucí je to těžké. Když proti nim od první třetiny nevedete, jsou urputní a nedají metr ledu. Pak už jsme se soustředili na obranu, protože za stavu 0:0 tam může padnout úplně všechno a rozhodnout,“ upozornil Bartejs, který svá slova sám naplnil.

„Kometa měla tradičně nápor v první třetině, který byl zvýrazněn dvěma přesilovkami. V nich je velmi nebezpečná, oslabení jsme ale ubojovali. Pak se hra srovnala. Gólové šance jsme měli, ale bohužel se nám nepodařilo je proměnit. Byl to zápas obou gólmanů, kteří byli nejlepšími hráči zápasu. Brno bylo v závěru šťastnější,“ dodal Venera.

Ale před svým mančaftem může smeknout. Hrát bez pěti stabilních obránců (Lukáš a Jakub Galvas, Jiří Ondrušek, Martin Vyrůbalík, David Škůrek), to by zatřáslo i silnějšími týmy. „Kluci, co je nahradili, se snažili, bojovali, útočníci jim hodně pomáhali. Za skoro celý zápas jsme nedostali gól, výborně chytal Braňo, ale mužstvo bránilo dobře,“ ocenil Venera obětavost slátané sestavy. „Měli jsme z těch absencí velké obavy. Věříme, že se někteří uzdraví, vrátí se Kuba Galvas, pak bychom měli být v obraně silnější.“