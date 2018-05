V Olomouci ležel mrtvý muž zakrytý plachtou. Policie neví, kdo to je

„Tělo bylo nalezeno v úterý mezi Holicí a Novými Dvory, leželo v trávě u cesty. Bylo přikryté modrou plátěnou textilií, takže vypadalo jako zabalený balík,“ nastínil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Vyšetřovatelé nyní čekají na výsledky soudní pitvy, která má určit, zda muž zemřel přirozenou smrtí, nebo se stal obětí násilného činu.

Současně zveřejnili jeho obličej a fotografie oblečení, potřebují totiž co nejdříve zjistit identitu zemřelého. To navíc komplikuje fakt, že to může být cizinec.

„Je to běloch evropského - balkánského typu atletické postavy ve věku kolem třiceti let. Je vysoký 197 centimetrů, má krátké tmavé vlasy. Oblečený byl do černého trička s bílým nápisem, černých sportovních šusťákových kalhot se třemi světlými proužky po stranách obou nohavic. Na nohou měl černé plátěné šněrovací boty velikosti 45,“ popsal Hejtman.

Lidé, kteří muže poznali nebo o něm mají jakékoliv informace, případně si na okraji Olomouce všimli modrého „balíku“, by se měli policistům co nejdříve ozvat na linku 158.