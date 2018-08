Po smrti dvou dětí je v křižovatce snížená rychlost a nesmí se předjíždět

„V daném úseku proběhla úprava vodorovného dopravního značení spočívající ve vyznačení plné čáry z obou směrů v délce sto metrů od křižovatky, doplněné předběžnými šipkami před úsekem s úpravami,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

„Dále bylo doplněno svislé dopravní značení zakazující předjíždění a snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 70 kilometrů v hodině,“ dodala.

V místě dosud bylo možné jezdit devadesátikilometrovou rychlostí, neboť se nachází mimo území města.

Opatření jsou reakcí na nehodu, která se na silnici vedoucí ze čtvrti Nové Sady do městské části Holice stala 29. března odpoledne. Řidič v křižovatce narazil zezadu do dvojice dodávek, které dávaly přednost protijedoucí felicii před odbočením do ulice Šlechtitelů.

Náraz jednu z dodávek částečně odhodil do cesty přijíždějící felicie, jejíž řidička ve snaze vyhnout se kolizi strhla řízení, ale při úhybném manévru dostala smyk a při nekontrolovaném pohybu narazila do stromů u cesty.

Ve voze s ní cestovaly tři děti. Batole a druhé dítě ve školním věku utrpěly smrtelná zranění a snaha záchranářů o oživení byla marná. Řidička, třetí z dětí a řidič Josef Ondrýsek, který nehodu zavinil, skončili se zraněními v nemocnici.

Ondrýskovu vinu už potvrdil i soud, který ho v polovině srpna poslal do vězení na 6,5 roku a k tomu mu uložil i desetiletý zákaz řízení a povinnost zaplatit pozůstalým odškodné. Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

VIDEO: Při autonehodě u Olomouce zemřely dvě děti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž byl kromě usmrcení z nedbalosti obžalovaný i z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, neboť měl při nehodě v krvi přes dvě promile alkoholu.

Jak přitom už v dubnu informovala MF DNES, v minulosti už byl za jízdu v opilosti potrestaný hned třikrát. Také proto policisté požádali o jeho vzetí do vazby, neboť panovala obava, že by stejný čin mohl opět zopakovat, případně by se mohl soudu vyhýbat a skrývat se.