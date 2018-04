Řidič obviněný kvůli smrti dvou dětí u Olomouce neřídil opilý poprvé

Osmatřicetiletému muži, který je obviněn z trestných činů usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky, po nehodě policisté naměřili přes dvě promile alkoholu, což MF DNES potvrdily nezávisle na sobě dva zdroje obeznámené s výsledky testu.

Muž byl přitom v minulosti již třikrát potrestaný za jízdu v opilosti. Právě kvůli obavám z dalšího porušování zákona nakonec skončil ve vazbě, což jinak v případě dopravních nehod není obvyklé, i když mají tragické následky.

Dalším důvodem byla také obava, že se muž, kterému hrozí až deset let vězení, pokusí utéct nebo se bude vyhýbat trestnímu stíhání. Vyšetřováním případu už se nyní zabývá olomoucká kriminálka, zřejmě ale ještě nějakou dobu potrvá.

„K objasnění příčin a okolností nehody a jejího průběhu si kriminalisté vyžádali znalecký posudek z oboru silniční dopravy, jehož vypracování může trvat v řádu několika týdnů až měsíců,“ vysvětlila olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Řidič naboural do dodávky a postrčil ji do cesty vozu s rodinou

Bližší informace k nehodě podle ní nyní policie nebude kvůli citlivosti případu zveřejňovat.

Podle informací MF DNES nicméně z dosavadního objasňování vyplývá, že viník nehody ve čtvrtek před 14. hodinou narazil zezadu do dvojice dodávek, které před odbočením ze silnice vedoucí z městské části Nové Sady vlevo do ulice Šlechtitelů dávaly přednost protijedoucí felicii.

Náraz jednu z dodávek částečně odhodil do dráhy přijíždějící felicie, jejíž řidička ve snaze vyhnout se kolizi strhla řízení, ale při úhybném manévru dostala smyk a při následném nekontrolovaném pohybu auto zasáhlo pravou stranou jeden ze stromů u cesty.

Ve voze s řidičkou cestovaly tři děti. Dvě z nich – batole a školák prvního stupně základní školy – při nehodě utrpěly smrtelná zranění. Další tři zranění – třetí dítě i žena z felicie a také muž středního věku – skončili ve fakultní nemocnici.

„Ženu jsme ošetřili ambulantně a propustili do domácí péče, muž byl ještě ve čtvrtek přeložen do vojenské nemocnice. Hospitalizován byl jen chlapec se zhmožděninami na těle. Jemu i jeho matce jsme poskytli i péči psychologa, po dvou dnech byl propuštěn do domácího ošetřování,“ shrnul mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

Tragická nehoda u Olomouce (29. března 2018):