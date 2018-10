ANO má v Olomouci zástup nápadníků, koalice bez vítěze je spíše teoretická

65 % Spojenectví ANO a „tradičních“ stran

Na prvním místě stojí jako nejpravděpodobnější koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu by měla pohodlnou většinu 25 hlasů. Sociální demokraté se svými dvěma mandáty by v ní tak ani být nemuseli, zbývající trojice složí nejtěsnější většinu 23 hlasů. To si ale lídr ANO Miroslav Žbánek, s největší pravděpodobností budoucí primátor, nepřeje.

„Byli bychom rádi, aby tady byla komfortní většina minimálně 24 hlasů,“ podotkl.

Základem této koalice je podle informací MF DNES již před volbami domluvené spojenectví ANO a ODS. Dohromady mají 19 mandátů, stačilo by najít další strany pro doplnění většiny. A proč by to měli být právě lidovci a sociální demokraté?

Byť může současné jednání rozbít zásadní zvrat či neodolatelná nabídka od někoho jiného, nabízí se tato čtyřkoalice z toho důvodu, že se její představitelé dobře znají. A byť to zní lapidárně, v olomoucké politice je to silný argument.

ODS, KDU-ČSL a ČSSD se tu často potkávaly v nejrůznějších koalicích, vládnou spolu i v tomto volebním období. ANO a Žbánek vše sledovali z opozičních lavic, kam je dosluhující koalice v roce 2014 poslala. Postupně ale začali vzájemně spolupracovat, ANO mnohdy hlasovalo s koalicí. Teď už tak všichni čtyři ví, že se na řadě věcí dohodnou a co od sebe mohou čekat.

„ANO bylo před čtyřmi lety skutečně cizí prvek, teď už to z pohledu ostatních olomouckých stran neplatí,“ komentoval to politolog Jakub Lysek.

Vzniku „vlády čtyř“ nahrává i to, že by do značné míry okopírovala koalici, která dnes vládne celému Olomouckému kraji. Tamní politici jsou s modelem ANO, ČSSD a ODS spokojeni. Navíc jde v případě hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO), jeho náměstka Jiřího Zemánka (ČSSD) či radního Ivo Mareše (ODS) i o členy týmů, jež nyní řeší také radniční koalici.

30 % Vláda ANO s Piráty a ProOlomouc

Další, byť méně pravděpodobná varianta, je spojení ANO, Pirátů se Starosty a hnutí ProOlomouc. Tato koalice by držela dokonce 26 křesel. Do opozice by poslala ODS a ČSSD, které v Olomouci střídavě vládly od 90. let, proti čemuž se všechny tři subjekty vymezují.

„Naším cílem je, aby v Olomouci vznikla koalice, která nevyrůstá z místní dvacetileté oposmlouvy a která bude mít energii a schopnosti Olomouc měnit a modernizovat,“ deklarovali ProOlomouc na Facebooku pár hodin po sečtení hlasů.

Piráti se STAN a ProOlomouc již v sobotu oznámili vznik takzvaného dvojbloku a prohlásili, že v případě zájmu musí ANO jednat s oběma subjekty zároveň. Zrodil se tak hráč se silou 12 zastupitelů, který by nedával ANO s jejich 14 lidmi tolik manévrovacího prostoru.

Pravděpodobnost takové varianty snižuje fakt, že se představitelé případné koalice mezi sebou tolik neznají. Z ProOlomouc se za čtyři roky v opozici stali výrazní kritici radnice, na ANO mohou působit jako „neřízená střela“, s níž nemusí být snadné hledání kompromisu. A Piráti jsou v Olomouci političtí nováčci, pro vítěze voleb představují velkou neznámou.

Počáteční jednání navíc zkomplikoval údajný komunikační šum, kdy na hotel Flora vyrazili v sobotu v noci jednat Piráti a STAN bez delegátů z ProOlomouc. Mezi jeho členy to vyvolalo vlnu spekulací, byl znát nárůst nedůvěry v blízkého spojence.

Následně sice obě strany potvrdily trvání dvojbloku, ale čtyři roky boje se evidentně na ostražitosti ProOlomouc promítly. V konečném důsledku to může značně snižovat jejich koaliční potenciál.

5 % Opoziční šach mat pro vítěze

Také by se, ovšem spíš jen teoreticky, mohl v Olomouci už potřetí v řadě zopakovat scénář, kdy jde nejsilnější strana do opozice. Před čtyřmi lety už se lídr vítězného ANO Milan Feranec viděl jako primátor, ostatní se však tajně dohodli na koalici ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Nyní se takový scénář nezdá pravděpodobný, výsledkem by totiž byla koalice hned pěti uskupení. A to ProOlomouc s Piráty a STAN, ODS, KDU-ČSL a hnutím spOLečně. Dohromady by disponovali 24 zastupiteli.

Místo spOLečně by mohla stát i ČSSD, to by ale znamenalo jen nejtěsnější většinu, neboť mají oproti hnutí založenému ředitelem Exekutorského úřadu v Přerově Robertem Runtákem o jeden mandát méně.

Lídr Pirátů a STAN Hynek Melichar navíc pro MF DNES uvedl, že jsou ochotní jít do koalice maximálně s jedním z trojice ANO, ODS či ČSSD, aby podle jeho slov zabránili pokračování olomoucké „malé opoziční smlouvy“. Kromě se vyjádřil, a s ním i někteří další lídři zmíněných stran, že odmítají koalici s SPD a SPOZ i s komunisty.

V neděli nad ránem navíc ProOlomouc na Facebooku uvedlo, že podle nich není možné sestavit funkční koalici bez ANO. Na pětikoalici by tak mohlo dojít snad jedině v případě velkého krachu jednání ANO s většinou ostatních stran.