Strany vedly v Olomouci slušnou kampaň. Až příliš, říká politolog

Olomouc má za sebou předvolební kampaň. Jaká byla?

Specifikum těchto voleb je, že jsou kampaně už i na komunální úrovni vedeny profesionálně. Rovněž si myslím, že v Olomouci byla, když to srovnám s jinými městy, velmi slušná. Strany si uvědomují, že nemohou vystupovat přímo s negativní kampaní. Když už se snaží o kritiku, tak právě pozitivním způsobem.

Kampaně ovšem navenek působily spíše šedivě, až nudně...

Některé strany se snaží od ostatních odlišit, například hnutí spOLečně s tématem výsadby stromů. Přitom všechny strany včetně těch vládnoucích chtějí více zeleně, žádná nepropaguje kácení. Ale spOLečně téma marketingově uchopilo a zaujalo tím. Sázení stromů je tak vlastně nejkontroverznější moment olomoucké kampaně. Oproti jiný městům, kde vycházejí dehonestující články o protivnících z jiných stran, je v tomto ohledu olomoucká kampaň až příliš slušná.

Nechybí tedy v Olomouci výraznější diskuse a střety rozdílných vizí, kam město směrovat?

Na komunální úrovni se strany na hlavních tématech většinou shodnou. Nesoulad přijde až později při reálných krocích při vládě městské koalice. Ta se střetává s různými zájmy, například developerů. V Olomouci je to konkrétně otázka Šantovka Tower. Když řídíte město, čelíte spoustě tlaků. A z toho pak nad konkrétními rozhodnutími vznikají hlavní neshody mezi koalicí a opozicí. Paradoxně je tak politické dění vyhrocenější během volebního období než v kampani. Při ní by to totiž u voličů nemuselo ani padnout na úrodnou půdu.

Z jakého důvodu?

Velká část voličů dnes reaguje podrážděně, když se někdo proti někomu negativně vymezuje. Je možné, že to za čtyři roky bude jinak a lidé budou naopak požadovat ostřejší kampaň.

Ovšem hnutí ANO se vymezuje neustále proti všem a už několikeré volby tím vyhrálo.

Představitelé ANO se vymezují jiným způsobem. Za neschopné označili obecně všechny politiky s tím, že oni vše na rozdíl od nich hned zařídí. Každý z voličů si do toho může dosadit, koho chce. A to bez rizika pro hnutí ANO, že by se touto kritikou dotklo něčeho populárního či funkčního. A tato strategie se hnutí Andreje Babiše zatím vyplácí. Ani v Olomouci se teď ANO nijak výrazně nevymezuje vůči jiným či tradičním stranám. Jen občas zmíní dávné kauzy typu akvapark, což už je dnes asi uzavřená věc, tím nikoho neurazíte.

Není to také u hnutí ANO snaha nepoštvat si proti sobě ostatní strany, aby se neopakovala situace z roku 2014, kdy představitelé ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 sestavili koalici proti němu?

V ANO nejspíš usoudili, že na krajské úrovni koalice s tradičními stranami funguje (vládne ANO s ČSSD a ODS – pozn. red.), a tak není důvod to s nimi nezkusit a zbytečně si vyhrocenou kampaní uzavírat dveře.

Pokud by se takový scénář naplnil, nebudou mít obě tradiční strany problém sladit programové priority s ANO?

Koaliční vztahy nejsou do značné míry vůbec založené na programové bázi. Už teď v Olomouci vládl de facto slepenec od pravice na levici. Ve všech třech největších městech Olomouckého kraje jsou koalice postaveny především na základě osobních vazeb z minulých let. Je tak vlastně jedno, v jaké straně jste. Funguje tu určitá skupina lidí, kteří se dlouho znají a vědí, že spolu dokážou mnohé věci domluvit. Proč by tak mezi sebe pouštěli novou, neznámou stranu, s níž by mohly být potíže.

Takže letos se už ANO při plánování kampaně přizpůsobilo, aby ho ostatní pustili mezi sebe?

ANO bylo před čtyřmi lety skutečně cizí prvek, teď už to z pohledu ostatních olomouckých stran neplatí. ANO navíc dopředu začalo dávat najevo, že bude se stranami spolupracovat. Již v tomto volebním období to bylo vidět při zasedání zastupitelstva, kdy z opozičních lavic podpořilo některé koaliční návrhy.

Výrazným prvkem olomoucké kampaně je hnutí spOLečně založené ředitelem přerovského exekutorského úřadu a sběratelem umění Robert Runták. Jak hodnotíte jeho kampaň?

Hnutí spOLečně do ní evidentně vložilo skutečně hodně peněz, zřejmě maximální možnou částku. Tato kampaň je velmi profesionální, možná až příliš. Myslím, že když někdo dává téměř každý druhý den na sociální sítě profesionální videa, jež vypadají jak z internetových televizí, může to některé voliče nakonec i odradit.

Které strany může spOLečně coby olomoucký nováček nejvíce oslabit?

Podle závěru jejich kampaně mi přijde, že nyní co do stylu komunikace do značné míry kopírují ANO. Proto bych si tajně tipl, že toto hnutí bude stejně jako ANO sbírat hlasy napříč spektrem zprava doleva, anebo i s mírným vychýlením od středu doleva. Možná tak spOLečně bude mít paradoxně silnou podporu i na sídlištích na jihu města. Definitivně to však potvrdí až analýzy po volbách. Hnutí spOLečně je zřejmě největší záhadou voleb. Pro nás politology je to pak – čistě z odborného hlediska – skvělý experiment.

V čem?

Toto hnutí je specifické v tom, že tu pouze jeden člověk relativně krátce před volbami sestavil kandidátku a na profesionální kampaň vynaložil ohromné množství finančních prostředků. Pokud to voliče zasáhne, ukázalo by to, jak významnou roli hrají peníze v rámci volebního boje.