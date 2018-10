Post primátora je podmínka, říká lídr ANO. Je ochoten jednat i s SPD a KSČM

Někteří z dalších lídrů upozorňují, že ANO už v Olomouci z opozičních lavic v podstatě vládne se stávající koalicí ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Jak to jde dohromady s tím, že jste se proti tradičním stranám vymezovali?

To není o vládnutí, to je o rozhodování. První rok po minulých volbách jsme se nebyli schopni jako zastupitelé, a to nikoli jako opozice a koalice, téměř na ničem domluvit. Koalice s námi nebyla ochotná příliš komunikovat. Sami jsme v prvních měsících cítili hořkost a zklamání, ale to netrvalo dlouho. Rychle jsme se s tím vyrovnali, měli jsme program a chtěli jsme spoustu věcí prosadit, i když jsme v opozici.

Co se změnilo, když teď říkají, že hlasujete a vládnete s koalicí?

Začali jsme komunikovat a jejich názory projednávat. Řekli jsme, že nemá cenu válčit a vracet se k minulosti. Pro nás je důležité věci prosazovat, něco měnit a...

Kdo s tímto za koalicí přišel? Ona vás přece nepotřebovala.

Samozřejmě, že je to moje filozofie. I v té době jsme se scházeli jako předsedové klubů, projednávali jsme materiály před zastupitelstvem. Našli jsme k sobě cestu, byli jsme schopni sedět u jednoho stolu. Možná k tomu přispělo i to, že přišly další a další volby, preference ANO rostly, a tak si i koalice začala uvědomovat, že jsme tady pořád relevantní silou. A když se volební období přehouplo do druhé poloviny, musí každý racionálně uvažující politik přemýšlet o tom, co bude po dalších volbách.

Někteří lídři řekli či veřejně v rozhovorech MF DNES nevyloučili, že už je ANO domluvené na povolební spolupráci s ODS. V kuloárech o tom mluví další politici. Proč jste si jako základ budoucí koalice vybrali tento model? Navíc opět založený na spolupráci s jednou z tradičních stran, proti nimž se ANO dříve obecně vymezovalo.

Nejsme dnes domluveni s ODS na budoucí spolupráci tak, že bychom si plácli. Potkáváme se s ODS, zjišťujeme, že máme společná témata. Úplně stejně se potkáváme s kolegy z ČSSD či s Piráty. Nabízíme schůzky, potkáme se s každým.

O povolební spolupráci s ODS mluvil například lídr spOLečně Stanislav Flek. Řekl, že je domluvená. Vy říkáte, že ne. Jeden z vás musí nutně lhát.

O spolupráci se bavíme, domlouvat ji budeme po volbách. Snažím se bavit se všemi, zda najdeme společnou řeč, jaká jsou jejich témata a co je pro mě důležité, jaké jsou jejich principy a zásady práce, kterou by si po volbách představovali. Už nejsme nováčci jako před čtyřmi lety, kteří nevědí, o čem zastupitelstvo je.

Budete při jednáních o koalici trvat na postu primátora?

Budeme.

To je vaše podmínka?

V této chvíli to pro nás podmínka je. Neříkám, že nepřekročitelná, protože klást podmínky si budeme až podle výsledků voleb... Zatímco před čtyřmi lety jsme byli velmi nakloněni hledání i jiných možností bez primátora, letos to pro nás bude v podstatě jedna ze základních podmínek. Ale neříkám, že z ní neustoupíme, když voliči rozdají karty jinak.

Máte určené, se kterými stranami byste nešel do koalice?

Nedefinovali jsme nikoho, s kým bychom nešli, protože by to bylo jen na základě celorepublikového vnímání politiky. Znám lidi ze všech stran, kteří dnes fungují na komunální úrovni. Možná se neshodneme názorově ve spoustě věcí, ale lidsky jsem schopen dohodnout dobré věci téměř s kýmkoli.

Takže ani s KSČM, ani s SPD nevylučujete koaliční spolupráci.

Není to naše priorita. Ale když voliči rozdají karty tak, že bychom byli nuceni o této spolupráci reálně uvažovat, tak se schůzce nebráníme. Ani jeden z těchto subjektů pro nás ale není preferovaným.

Ovšem když takto voliči rozdají karty, jak jste řekl, tak s nimi do koalice půjdete.

Je možné, že nám třeba nezbude nic jiného. V této chvíli nevím...

A není právě u těchto dvou stran vzhledem k minulosti či současným názorům jejich představitelů hranice, kdy je nutné říct, že raději půjdeme do opozice než vás pustit k moci?

Než pustit k moci koho?

Komunisty nebo SPD.

Když jsme to probírali v našem vyjednávacím týmu, řekli jsme, že budeme po volbách s těmito stranami jednat jako s ostatními. Sám za sebe s ohledem na volební preference nepředpokládám, že by nastala situace, že bychom byli nuceni s nimi jednat. Mohu vyloučit, že bychom šli do koalice pouze s těmito stranami. Pokud bychom jednali s jinými subjekty, které mají reálné volební preference pro sestavení nejlépe trojčlenné koalice, jsem přesvědčen, že mezi nimi nenajdeme partnera, který by byl ochoten vzít s námi do koalice některou z těchto dvou stran.

V programu slibujete, že s krajem najdete řešení, které zamezí koncentraci nepřizpůsobivých občanů a narušování veřejného pořádku v centru, například v okolí Charity ve Wurmově. Jak byste si to představoval?

V první řadě bych byl rád, aby Charita, která si je sama toho problému vědoma, přišla s návrhem, jak ho řešit. Není možné být zavřený v budově, poskytovat tam službu a tvářit se, že v okolí si ti lidé mohou dělat, co chtějí. Sociální práce nemůže zůstávat za dveřmi Charity.

Vy ale říkáte, že najdete řešení. Takže?

Jestliže někomu poskytuji nemalé finanční zdroje na charitativní práci, musím definovat pravidla, která od toho očekávám. Chci, aby se sami starali o to, aby byl zajištěn veřejný pořádek v okolí. Není možné, a teď se nebavím jen o Wurmově ulici, abychom nepřizpůsobivým občanům vozili jídlo do konkrétních lokalit ve městě a nechali je to tam například poházet nebo tam prostě nechali množit ty problémy. Je tady řada lidí a organizací, které to dělají komplexně a...

Takže to řešení by bylo...?

Druhá věc je, že pokud to nejsme schopni zajistit, bavme se o tom, zda tato služba, tak jak ji významně financujeme, je v centru na dobré lokalitě a zda by nebylo lepší hledat vhodnější místo.

V programu máte podporu pro to, aby se lidé zapojili do zajištění veřejného pořádku skrz komunitní pracovníky. Dále zmiňujete asistenty, kteří mají dohlížet na pořádek v MHD, píšete i o posílení ochrany veřejných prostor, jako jsou školy, úřady či sportoviště. To žijeme v tak nebezpečném městě?

Ne. Město se výrazně proměnilo a zkrásnělo. A tak jakýkoli nepořádek či narušení veřejného pořádku vnímáte daleko intenzivněji. Je to jako smítko na čisté podlaze. Ze všech průzkumů nám problematika bezpečnosti vychází jako jedno z palčivých témat, které občany trápí na prvním místě. Doprava, svoz odpadu, což jsou velké samosprávné úkoly města, fungují celkem bez větších problémů.