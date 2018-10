Pokud má centrum žít, tak tam nemůžeme zakázat vjezd aut, říká lídr ODS

V kuloárech se mluví o tom, že ODS už je domluvená na povolební spolupráci s hnutím ANO. V rozhovoru pro MF DNES to zmínil lídr hnutí spOLečně Stanislav Flek, jednička lidovců Ladislav Šnevajs zase uvedl, že nikdo z ODS a ANO spolupráci nevyloučil a že jde o jednu z velmi pravděpodobných variant. Jste tedy už s ANO domluvený na koalici či spolupráci?

Nejsme domluvení na povolební spolupráci. Jsme domluvení, že po volbách budeme komunikovat. Po minulých volbách se nám to úplně nepodařilo, věřím, že to nyní bude lepší. Ale předpokládám, že budeme komunikovat se všemi stranami, které uspějí. V příštích dnech se ještě pokusím seznámit s lídry, které úplně neznám. V Olomouci je řada nových subjektů, povolební vyjednání bude hodně náročné.

Ovšem nynější čtyřkoalice vznikla velmi rychle po sečtení hlasů, byla předjednaná předem. Teď tedy nic takového není?

Vznikla velice rychle, ale nebyla dojednaná před volbami. Je velmi ambiciózní domlouvat se před sečtením hlasů. Zajíci se sčítají až po honu. A zvlášť v těchto volbách mohou být výsledky tak zajímavé, že domlouvat cokoli předem se může silně nevyplatit.

Zmínil jsem veřejná vyjádření lídrů KDU-ČSL a spOLečně. Pan Flek se dokonce odvolal na to, že o domluvené spolupráci s ANO slyšel od několika představitelů vaší strany. Lhali?

Nevím, kde to vzal pan Flek, nevím, s kým komunikoval. Žádná spolupráce domluvená není. Stejně tak může kdokoli říct, že jsme domluvení s ČSSD, KDU-ČSL či s jinými stranami. Nic výjimečného domluvené nemáme. S ostatními stranami se snažíme pouze komunikovat.

Šel byste do koalice s ANO?

Řekl bych to obráceně. Z principu bych nešel do koalice s komunisty a velmi bych přemýšlel, jestli jít s SPD. Ostatní varianty nechávám k povolebnímu vyjednávání. Odhaduji, že se do zastupitelstva může dostat osm subjektů, o to mohou být vyjednávání náročnější.

Lídr ProOlomouc Tomáš Pejpek pro MF DNES uvedl, že ODS má v programu velké investice za několik miliard. Přitom dle něj musíte vědět, že hospodaření města nic takového neumožňuje ani při rozumném hospodaření, ani při využití dotací. Souhlasíte? Kde tedy chcete vzít na své sliby peníze?

S panem Pejpkem se na hodnocení ekonomické kondice města neshodneme. Myslím, že se dlouhodobě zlepšuje. Město je v dluzích, které nejsou nijak závratné. Vznikly, když se snažilo intenzivně čerpat nejrůznější dotace – a to na šedesát kilometrů kanalizace, nové vodovody, opravy desítek škol, postavila se spousta škol. Tenkrát jsme stáli na rozcestí. Buď dotace nevyužijeme, protože pokaždé je povinná finanční spolupráce města, ale my jsme rozhodli, že do toho půjdeme. Tato situace se už nebude opakovat, dotace za chvíli končí a město už je nebude moci tak masivně čerpat. Pokud jsme se zadlužili, jde o věci, které budou Olomouci sloužit desítky let. To rozhodnutí bylo správné.

Jaký dluh Olomouc měla v roce 2014 a jaký je teď?

Na začátku volebního období šlo o zhruba 2,2 miliardy korun, teď jsme někde na hranici 1,8 miliardy. Nelze to brát pouze jen z tabulek, je třeba přičíst i účty hospodářské činnosti. Tady se shromažďují peníze, pokud město prodá nemovitost či získá nějaké neočekávané příjmy. Když přičteme i tyto účty, tak vím, že jsme zadlužení v tomto volebním období snížili o nějakých 400 či 450 milionů. Není možné to říci přesněji na desítky milionů, ta částka se i s ohledem na kurzová rizika mění každým dnem.

V programu máte například projekt velkého podzemního parkoviště pod třídou Svobody.

To není úplně nový projekt. V roce 2006 či 2007 se dělaly první studie, zda je to technicky možné. Ukázalo se, že ano. Samozřejmě je to velice náročný projekt. Ale jsme přesvědčeni, že pokud má centrum žít, tak sem nemůžeme zakázat vjezd osobních aut. Ta jsou u někoho více, u někoho méně každodenní součást našich životů. Občané musí mít možnost kultivovaně a dostupně zaparkovat v těsné blízkosti centra.

Kde na to ale Olomouc vezme?

Je jasné, že to za příští čtyři roky nepostavíme. Chceme pečlivě zpracovat a připravit celý projekt a financování. Jde o typický projekt, jenž by mohl být financován z evropských dotací. Pro mezidobí máme připravenou krátkodobou variantu, a to vybudování kapacitního parkoviště v místech, kde dřív stálo letadlo. Projektovou dokumentaci zpracoval ateliér A2 architekti. Bude tam 400 až 450 míst. Náklady nejsou nijak zásadní, jde o zhruba 150 milionů korun.

Máte na mysli parkovací dům, který je součástí dřívějších plánů na proměnu zimního stadionu v moderní halu přezdívanou ledová kostka?

Ano. Tento projekt jsme získali od skupiny kolem pana inženýra Kuropaty, když jsme koupili pozemky kolem zimního stadionu. Součástí tohoto balíku byla i tato dokumentace. Toto je uskutečnitelné během příštích čtyř let.

V programu máte i oživení projektu parkovacího domu u vstupu do zoo. Vedení města přitom tuto myšlenku v roce 2013 opustilo, proti byli i místní. Vadilo jim, že by se kvůli stavbě kácelo, a měli strach, že by po otevření domu jezdilo na Kopeček ještě víc lidí. Berete to v úvahu?

Bereme. Ale já si myslím, že to byla obrovská chyba, když jsme tento projekt nedotáhli do konce. Chceme to oživit. O víkendu jsou na Kopečku všechny ulice obsazené auty, myslím, že to lidem musí šíleně vadit. Pokud má dojít k rozumné koexistenci mezi zoo a místními, jediná varianta je, že musí být vybudován tento parkovací dům.

Jsou to stejné plány, s nimiž město pracovalo před lety? Kruhová stavba pro 359 aut za téměř 200 milionů?

Je to úplně to samé. Zpracoval ho Alfa projekt, chceme tento projekt oživit a využít plány, za které město už jednou zaplatilo. Tenkrát to byla obrovská politická chyba, že jsme projekt nedotáhli do konce.

Tehdy jste byli u vlády, když se to nedotáhlo.

Většina v radě se vyslovila pro zastavení projektu. Já jsem byl proti.