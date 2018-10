V Olomouci chceme v těchto komunálních volbách vyhrát, říká lídr Pirátů

Odkdy jste člen Pirátů? Na vnitrostranickém fóru jste registrovaný od letošního ledna.

Členem jsem od ledna či od února. Předtím jsem byl nějakou dobu v kontaktu s místním sdružením Pirátů a chodil jsem na schůze jako jejich registrovaný příznivec.

Jak jste se stal lídrem? Jsou tu i lidé, kteří olomouckou buňku budují od počátku.

Byl jsem navržen, ne sám sebou, a k mému překvapení v primárních volbách zvolen. Vzal jsem to jako zodpovědnou funkci. Byla mi dána důvěra, chci tuto funkci plnit co nejlépe.

Jaký je váš cíl ve volbách, kolik mandátů chcete získat?

Samozřejmě jdeme za vítězstvím. Rádi bychom vyhráli, abychom mohli prosazovat principy, jež prosadit chceme. V některých případech jsou to poměrně zásadní a důležité změny, jež považujeme za nutné. A čím lepší pozici v zastupitelstvu budeme mít, tím lépe je budeme prosazovat.

Slyšel jsem, že jako s reálným výsledkem počítáte s 10 mandáty.

Nebudu spekulovat nad počtem procent či mandátů. Platí, že chceme vyhrát. Kandiduje poměrně velké množství subjektů. Dá se očekávat, že zastupitelstvo bude fragmentovanější než v předchozím období. Takže i přepočty procent na mandáty budou vypadat trochu jinak. Konkrétní čísla jsou tak v tuto chvíli čirou spekulací.

Kterým stranám podle vás v Olomouci vezmete nejvíc voličů?

Pravděpodobně Zeleným, protože…

...ti jich ale moc neměli, s tím asi nevyhrajete.

To je pravda.

Komu tedy vezmete nejvíc?

Dovedu si představit, že získáme voliče, kteří v minulých volbách dali hlas TOP 09, můžeme získat i hlasy lidovců či nespokojených voličů tradičních stran. Tam asi bude ten hlavní prostor.

Už teď se jedná o možných koalicích. Sešel jste se s ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL a spOLečně. Máte v plánu ještě někoho?

Ano, máme schůzku se zástupci hnutí ANO, která je na jejich vlastní žádost.

Se kterými stranami byste nejraději šel do koalice?

Samozřejmě rezolutně odmítáme koaliční spolupráci s extremistickými stranami, to jest s komunisty a s SPD. Preferujeme strany, jež nám jsou programově blízké. To znamená určitě ProOlomouc, hnutí spOLečně a možná i některé ze středových stran. To by záleželo na konkrétním výsledku voleb. V případě, že nám budou nabídnuty dostatečně komfortní podmínky, nebráníme se jednání i s dalšími subjekty.

S hnutím spOLečně problém nemáte? Nabízí se u něj řada podobností s ANO. Také stojí hlavně na jednom vlivném sponzorovi – Robertu Runtákovi.

Určité obavy mám, co je skutečným zájmem pana Runtáka a co tímto hnutím sleduje. Na druhou stranu je to subjekt, jehož program je velice blízký našemu. Takže chceme zatím věřit, že ty úmysly jsou upřímné.

Lídr spOLečně Stanislav Flek v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že ANO a ODS už jsou domluvené na povolební spolupráci, o této dohodě v kuloárech mluví i další politici. Šel byste s nimi do koalice?

Do takové koalice bychom určitě nešli.

Kvůli komu?

Nešli bychom tam proto, že se v Olomouci vyhraňujeme vůči dlouhodobé spolupráci, jakési malé opoziční smlouvě mezi ČSSD a ODS. Navíc poslední dva roky ANO, které je formálně opoziční, už hlasuje s koalicí. Tato předdomluvená budoucí koalice není to, co by se nám líbilo. Nechceme, aby žádný z těchto tří subjektů vládl s někým dalším z této trojice. Za určitých podmínek si dovedeme představit spolupráci pouze s jedním z těchto tří subjektů.

Se kterým?

V případě, že jakýkoli z nich přijde s formátem koalice, kde nebude další z této trojice, můžeme se o tom bavit. Nevylučuji to, ale není to námi preferovaná varianta. Hrozně by záleželo na formátu této koalice a roli, kterou bychom v ní hráli.

V programu máte, že budoucnost dopravy ve městě nemůže být založená na osobních autech. Těch musí podle vás jezdit méně, a to ve prospěch cyklodopravy, chůze a MHD. Jak toho chcete dosáhnout?

Inspirovat se u měst v zahraničí, kde existují nejrůznější motivační programy, aby si lidé uvědomili, že se jim MHD vyplatí, když se tam, kam potřebují, dostanou rychleji. Zejména centrum Olomouce není tak velké, aby tam člověk musel nutně zajíždět autem.

Ale jak konkrétně chcete lidi dostat do hromadné dopravy?

Jedním z nástrojů je zlevnění roční jízdenky do MHD, přijde nám zbytečně drahá. A pak také samozřejmě vytvoření propojené sítě cyklostezek po vzoru holandských měst. Lidé pak sami preferují cyklodopravu, protože ta města jsou dimenzovaná tak, aby tam měla přednost.

Slibujete cyklookruh, přes který se bude možné dostat z jedné okrajové části města do druhé. Kolik bude stát a kudy povede?

O nákladech jsme se ještě nebavili. Ale vedl by přes neředínský horizont, dál přes Slavonín, Nemilany do Holice, kde už fragmenty stezek jsou. Pak pravděpodobně přes ulici Sladkovského, což je dnes nevyužívaný průjezd mezi brownfieldy. Pokračoval by přes Hodolany do Chválkovic, kde by se napojil na černovírskou stezku. Na severu města už to propojení relativně je.

V programu nabízíte vizi pro rozvoj Olomouce na dalších deset let. Jaká by v roce 2028 měla být?

Náš ideál je Olomouc jako chytré město – Smart City. To jest město, jež pracuje s otevřenými daty. Jsou volně dostupná, město díky tomu může snáz identifikovat své problémy. Může řešit dopravu díky chytrým řešením, jako jsou senzory hlídající volná parkovací místa, může shromažďovat podněty od občanů mnohem jednodušeji. Současně je to středoevropsky významné město, jedno z center visegrádské čtyřky. Olomouc má všechny předpoklady být mnohem významnější, než je teď. Je to historické město, sídlí tu špičková univerzita. Chce se to ale posunout od pohodlných, ale ne vždy kvalitních řešení, právě ke kvalitě.