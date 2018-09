Je potřeba otevřít téma stromů na náměstí, říká lídr hnutí spOLečně

V profilu na webu hnutí spOLečně píšete, že v Olomouci a jejím okolí žijete více než 25 let. Od kdy žijete a máte trvalé bydliště přímo v Olomouci?

Papírově ho v Olomouci mám od letošního jara. Ale v podstatě jsem Olomoučák, mé děti sem chodí do školy od první třídy, se ženou trávíme veškerý krátký volný čas v Olomouci. Tady jsem se zamiloval a vzal si Olomoučanku. První byt jsme měli na Dolním náměstí.

Ještě v komunálních volbách v roce 2014 jste za Sdružení nezávislých kandidátů neúspěšně usiloval o místo v zastupitelstvu v Dubu nad Moravou.

Je to tak. Dokonce jsem jedno volební období byl v Dubu zastupitelem.

A to v letech 2006 až 2010. Proč to neuvádíte na webu hnutí?

Postavili jsme to tak, že přímo s olomouckou politikou nemám žádné zkušenosti.

Dále tam říkáte, že člověk bude buď nadávat u piva, nebo se rozhodne, že věci změní. Rozhodl byste se je v Olomouci měnit i bez toho, že by vás Robert Runták pozval do hnutí, které založil?

Už dva roky jsem pro sebe hledal nějakou platformu, jak věci posunout. A zřejmě bych dál hledal jiné uskupení, možná že by to nebylo tak rychlé.

Proč jste se do veřejného života v Olomouci nezapojil dřív? Teď s dalšími kandidáty uklízíte zanedbané kouty města či iniciujete petici za více zeleně. Ale to se přece dá dělat i jindy než v kampani.

To má několik důvodů. První je čas. Byl jsem plně zaměstnán byznysem. Před zhruba třemi lety jsem to změnil. Už nejsem v operativě firmy, uvolnily se mi ruce. Druhý důvod je podle mého názoru upadající politická kultura v této zemi. Nestačí si stěžovat, je třeba pokusit se věci změnit. Proto jsem do toho šel. Byl bych možná občanský aktivista, ale okolnosti to svedly tak, že jsem se dostal do spOLečně a stal se lídrem. Navíc v podstatě můj obor, ať je to péče o krajinu, či o veřejná prostranství, to je samo o sobě občanský aktivismus. Sice na odborné bázi, ale je to tomu velmi blízké.

A není to spíš byznys?

Ne, byznys se stromy a dřevinami je jedna věc. Tou další je kultivace veřejného prostoru v oblasti společenských priorit. Jsem ve správní radě občanské Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Sdružuje odborníky a prosazuje témata zdravé krajiny či zelených měst. Toto je moje občanská aktivita.

Víte, kde pracuje pan Runták?

Má spoustu aktivit. Od sbírání umění přes různé podíly firem. S jeho aktivitami jsem seznámen, ale zase ne úplně do detailu.

Víte, že je i ředitelem Exekutorského úřadu v Přerově?

Ano, samozřejmě. To vím.

On sám exekutor nikdy nebyl, ale pomohl vybudovat jeden z největších úřadů, jenž řešil desítky tisíc exekucí ročně a proslul tvrdými postupy vůči dlužníkům. Nemáte problém být spojen s člověkem, který se podílel na takovém byznysu?

Nemám. Pan Runták vybudoval velký byznys na základě platných pravidel. Navíc exekutorské úřady jsou vykonavatelé soudních rozhodnutí. A jestli fungují příliš tvrdě, není to problém samotných úřadů, ale zákona. A ten už dávno mohli poslanci změnit, ale neudělali to.

Pan Runták je podle transparentního účtu jeden z hlavních sponzorů hnutí, posílá statisícové dary. Nebojíte se, že se ze spOLečně stane de facto malé hnutí ANO, které bude na základě sponzoringu řídit jeden absolutní vládce?

Hnutí spOLečně stojí na striktně demokratické bázi, diskutovali jsme o tom. Beru to tak, že pokud se má nějaká věc rozběhnout a máme-li ustát politické strany s jejich fondy či ANO s jejich v podstatě nevyčerpatelnými zdroji, tak startovací kapitál být musí. Je to částka na rozjezd, bude to i nějaká půjčka. Otázka je, jak to bude vypadat dál.

Pan Runták tedy peníze dává jako půjčku?

Částečně.

Z čeho mu ji hnutí pak splatí?

Na tom budeme muset pracovat. Buď budou další sponzoři, anebo se posuneme možná na celostátní úroveň. To přesně nevím.

Jste také sponzorem spOLečně? Na transparentním účtu od vás žádné dary nejsou.

Zatím jsem ze své firmy třeba koupil čtrnáct stromů, které věnujeme městu. Stály mě kolem 70 tisíc, fakturu vám mohu ukázat.

Hnutí slibuje nové parky, vy jste spolumajitel zahradnické firmy. Pokud uspějete, bude se vaše firma ucházet o olomoucké zakázky na novou zeleň?

Pokud ve volbách uspěji, Arboeko se nebude ucházet o veřejné zakázky na dodávku stromů pro město Olomouc či pro olomoucké firmy.

Spustili jste petici, v níž lidé požadují sázení stromů na Horním náměstí. Už v 90. letech uspořádalo Hnutí Duha na toto téma anketu. Většina stromy chtěla, nebylo to ale možné kvůli nesouhlasu památkářů, správců sítí a autorů nynější podoby centra. Jak chcete stromy na náměstí dostat? Už jste s někým jednali?

Ten problém je širší. Inženýrské sítě, dlažba a umístění stromů je řešitelná technická záležitost. Pokud si řekneme, že stromy na Horním náměstí chceme, dá se to vyřešit.

Ale tady jsou i lidé, kteří na to mají vliv a stromy tam nechtějí.

Problém se stromy na historickém náměstí nemá jen Olomouc. Řada měst naráží na postoj památkářů. Možná je třeba, aby se města spojila a jednala s ministerstvem kultury či s představiteli památkářů. A to s tím, že občané stromy chtějí. Pojďme najít rozumný kompromis, nechci náměstí zalesnit. Ale žijeme v 21. století, Olomoučané jsou jeho uživatelé. Pokud nám tři z pěti lidí, když se jich ptáme, řeknou, že by si tam stromy přáli, je třeba to téma otevřít.

Jde mi o to, zda jste o tom už mluvil například se šéfem olomoucké pobočky Národního památkového ústavu, panem Chupíkem.

Ne, zatím ne.

Šel byste do koalice s KSČM?

Ne, u KSČM a SPD je hranice, kterou nepřekročíme.

A co s hnutím ANO, jež má v čele Andreje Babiše, soudem potvrzeného agenta StB?

Hnutí ANO je na komunální úrovni v podstatě spoluvládní strana. Opozice jim vydržela první rok, dnes všichni v Olomouci vědí, že po zbytek volebního období drželi basu s vládnoucí garniturou. Nehledě na to se ví, že ANO je už domluvené na povolební spolupráci s ODS. Slyšel jsem to od několika jejích představitelů.

Šel byste tedy s ANO do koalice?

Záleželo by na tom, jak bychom se s nimi domluvili na programu.