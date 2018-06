Volebním lídrem olomoucké ČSSD bude náměstek Žáček, pozici přitom odmítal

Zatímco na začátku týdne byl jedničkou olomouckých sociálních demokratů Gajdůšek a Žáček dvojkou, na jeho konci bylo všechno jinak. Ve čtvrtek večer oranžovou kandidátku definitivně schvalovala členská schůze ČSSD a oproti návrhu z pondělí byl Gajdůšek na druhém místě za Žáčkem. Odmítá ovšem, že by na něj Žáček tlačil, aby se nejcennější pozice vzdal.

„On mě nepřesvědčil, bylo to naopak. Já jsem přesvědčil jeho,“ říká Gajdůšek, jenž dlouhé roky vede krajský odbor školství a mládeže.

Na úplně původní verzi kandidátky byl až na 19. místě, lídrem byl primátor Antonín Staněk. Ten se ale tuto středu stal i ministrem kultury, čela soupisky se proto vzdal. Jako nástupce určil právě Gajdůška.

„Nabídl mi to a já přijal,“ potvrzuje Gajdůšek. Na pondělní jednání tak vyrazil s plánem kampaně.

Žáček pak ještě ve středu na svém Twitteru ubezpečoval, že nemá ambici být se volbách jedničkou.

„Tento názor jsem nezměnil, rád podpořím kandidátku z druhé pozice, a tak i jejího nového lídra,“ napsal.

Šlo o racionální dohodu, shodují se první dva muži kandidátky

Obrat nastal po schůzce Žáčka s Gajdůškem, který si podle svých slov uvědomil, že by za pár měsíců musel nastudovat vše, co se týká vedení města.

„Asi bych to zvládl, ale bylo by to velmi náročné. S Filipem Žáčkem jsem se proto domluvil, že on má znalost městského prostředí a já mohu do kampaně nasadit manažerské řízení. To ho přesvědčilo. Vnímám to jako racionální dohodu,“ vylíčil Gajdůšek.

Vše podobně líčí i Žáček a podotýká, že Gajdůška nepřesvědčoval.

„Opětovně jsme zvážili všechna pro a proti. Shodli jsme se, že navrhneme úpravu kandidátky týkající se nás dvou,“ uvádí náměstek.

Návrh, aby se on sám ucházel o post lídra, podle něj straníkům dal právě Gajdůšek.

„A pan primátor ho podpořil. Stejně jako můj návrh, aby se Miroslav Gajdůšek stal dvojkou,“ dodává Žáček.