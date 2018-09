Za hnutí šéfa exekučního úřadu kandidují i další lidé z dluhového byznysu

Hnutí, které vzniklo teprve v květnu a za jehož vznikem stojí někdejší funkcionář fotbalové Sigmy, mecenáš moderního umění a zároveň dlouholetý ředitel Exekutorského úřadu Přerov proslulého tvrdými, až kontroverzními metodami, chce v podzimních volbách dobýt magistrát.

„Vznikne kandidátka, která po dlouhé době nebude mít v Olomouci obdoby,“ sliboval v květnu Runták. SpOLečně dalo dohromady 45 kandidátů, jako lídra nakonec nasadilo spolumajitele zahradnické firmy Stanislava Fleka.

Sám Runták právě kvůli spojení s řízením exekutorského úřadu nakonec kandiduje z šesté pozice. Uznává, že řízení byznysu s dluhy může být při vstupu do politiky jeho handicap.

„Je to záležitost, se kterou jsem dlouhodobě konfrontován. Jsem přesvědčen, že jsem pro Olomouc už dříve udělal hodně věcí. Opravdu mi na osudu města záleží. Pokud mě někdo – a jsem přesvědčen, že trochu nespravedlivě – bez bližší znalosti věci vnímá negativně v souvislosti s vazbou na exekuční prostředí, je to prostě dané,“ uvedl již dříve pro MF DNES.

Sám přímo exekutorem nikdy nebyl, jako ředitel však pomáhal vybudovat jeden z největších úřadů tohoto druhu v Česku, jehož hlavní tváří byl řadu let „král exekutorů“ Tomáš Vrána. Úřad řešil desítky tisíc exekucí ročně a proslul tvrdými postupy vůči dlužníkům.

Nestojím o publicitu, odmítl otázky kandidát do zastupitelstva

Runták však nakonec není jediný kandidát nového hnutí, který má vazby na vymahačský byznys. Na kandidátce – byť na zadních pozicích bez šance na zvolení – lze najít další. Na 37. pozici kandiduje Vít Komárek a na 41. Tomáš Kazár. Oba se pohybují ve sféře spojené s vymáháním dluhů.

SpOLečně se angažmá svých kandidátů nijak viditelně nechlubí. Vít Komárek je na webu hnutí uváděn jako finanční ředitel. Jeho jméno lze nicméně dohledat v orgánech několika firem – například Excelfin nebo Kortestona plus. Ty se podle veřejně dostupných informací již řadu let zabývají nákupem a následným vymáháním pohledávek.

MF DNES se snažila tuto informaci ověřit a zjistit, čím se přesně kandidát hnutí živí. Komárek nechtěl po telefonu odpovídat a otázky si vyžádal e-mailem.

„Nezlobte se na mě, ale já jako kandidát na 37. místě opravdu nestojím o publicitu, a nebudu se proto k vašim otázkám vyjadřovat,“ napsal nakonec.

„Je to šikovnej hodnej kluk a je schopnej. A někdo tam být musí“

Ani Runták nechtěl Komárkovo podnikání rozebírat. „Nechci komentovat to, čím se živí. On se k tomu vyjadřovat nebude, protože nechce, aby se o něm psalo. Není to vůbec podstatná věc,“ tvrdí.

Jeho umístění na kandidátce však obhajuje. „My se známe asi deset let. Je perfektní ve finančnictví, vyzná se v účetnictví. Excelfin je marginální firma, která funguje symbolicky,“ říká.

„Je to šikovnej hodnej kluk a je schopnej a taky je tam proto, aby tam někdo byl. Není úplně jednoduché přesvědčit 45 lidí, aby tam někdo byl. Zvolený určitě nebude.“

Lídr hnutí Stanislav Flek se po detailech Komárkova podnikání nepídil. „Já nejsem policista ani investigativní novinář, abych pátral a kádroval. Za mě je to, co uvedl, a tak to beru,“ řekl MF DNES.

Vít Komárek je také členem kontrolní komise České asociace věřitelů (ČAV). Tuto organizaci opakovaně kritizuje například společnost Člověk v tísni.

„Česká asociace věřitelů je lobbistická organizace založená vymahači dluhů, jednotlivými advokáty, advokátními kancelářemi či inkasními agenturami. Organizace vstupuje do legislativního procesu a ovlivňuje zákony v zájmu vymahačů dluhů,“ říká o ČAV Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Kandiduje i manažer přerovského exekutorského úřadu

Runták Komárkovo působení v ČAV nepovažuje za problém. „Já s asociací nespolupracuji, ale vnímám ji jako velmi respektovanou organizaci, která hájí práva věřitelů,“ oponuje Runták a dodává, že při množství organizací hájících zájmy dlužníků je správné, že existuje i podpora pro věřitele.

„To, že si vymahači dluhů založí asociaci, je samozřejmě zcela v pořádku. Za nekorektní považuji její název, který vyvolává dojem, že asociace reprezentuje zájmy všech nebo alespoň většiny věřitelů, což je při pohledu na členy zjevný nesmysl. Není mezi nimi žádná banka, férová velká nebankovní společnost ani další féroví poskytovatelé služeb,“ trvá na kritice organizace Hůle.

Za hnutí spOLečně také z 41. pozice kandiduje Tomáš Kazár. Někdejší fotbalista olomoucké Sigmy v současné době pracuje jako manažer Exekutorského úřadu Přerov. S Runtákem jsou tak kolegové. I jeho považuje zakladatel hnutí za schopného a pracovitého člověka.

„Máme na kandidátce kvalitní lidi,“ říká.

Za Komárkem a Kazárem stojí i jednička kandidátky Flek. „Jsou to erudovaní lidi, jsou to do určité míry srdcaři, kterým jde o nějakou změnu. Nejsou příliš etablovaní, proto jsou v zadních částech kandidátky,“ vysvětluje.