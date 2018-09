Byli jsme hlasitá opozice, říká lídr ProOlomouc. Cílí na dvojnásobek hlasů

Po posledních volbách vznikla v Olomouci nynější koalice velmi rychle, politikům po sečtení hlasů stačily řádově hodiny. Vás tehdy nikdo ohledně možné spolupráce ani neoslovil. Máte zajištěné, že to letos bude jinak?

Potkali jsme se s částí politických stran. Jednáme a snažíme se vytvářet různé možnosti. Do výsledků voleb je ale v tuto chvíli daleko, nevíme, jakou sílu budeme v říjnu mít.

Takže už teď se mezi stranami vyjednává o případných spojenectvích a koalicích?

Určitě.

S kým už jste jednali?

To si teď nechám pro sebe.

Řada vašich členů se do veřejného dění zapojuje roky v rolích občanských aktivistů a kritiků vedení města, v tomto volebním období bylo ProOlomouc hlasitou opozicí v zastupitelstvu. Uměli byste vůbec po volbách fungovat i na druhé straně barikády ve vládnoucí koalici?

Má to dvě roviny. Věcnou ve smyslu programových průniků a styl politiky. Jsme schopni najít průniky ať už s těmi subjekty, které nám jsou blízké, anebo i s těmi tradičnějšími. Komunální politika totiž není čistě ideologická, ale do značné míry o věcných řešeních. V této rovině proto vidím potenciál.

Co ta druhá rovina?

Je pro nás opravdu trochu handicap, že jsme byli čtyři roky hlasitou a pracovitou opozicí, což byla pro koaliční strany nová situace. Tak důrazná opozice tady dřív nebyla. Takže do určité míry tam bariéra teď je. Není to ale bariéra pro naši stranu. Tou je pro nás spolupráce s konkrétními osobami, které stojí za nevýhodnými smlouvami či průšvihy z minulosti typu Namiro a akvapark. Neumím si představit, že bychom pokračovali v tomto stylu politiky. Velmi rádi budeme jednat s politiky, kteří tuto zátěž nenesou.

Se kterými stranami byste tedy nejraději sestavil koalici?

Přirozeně jsou nám blízké moderní strany, což jsou dnes třeba Piráti. Na druhou stranu jsme relativně konzervativní hnutí například v otázkách hospodaření města. Tam si dovedu představit shodu také s klasičtějšími stranami. V praktické rovině jsme řadu styčných míst, například při přípravě strategického plánu, našli i s ANO. Ve věcné rovině umím najít možnost průniku s řadou jiných stran. Ale je pro nás obtížně dešifrovatelné, když si jedna strana...

Řekněte konkrétně která.

ODS má v programu velké investice za několik miliard. Přitom musí vědět, že hospodaření města nic takového neumožňuje ani při rozumném hospodaření, ani při využití dotací. Ale to neznamená, že tato strana nemá lidi, kteří umí dobře řídit město.

Je to trochu schizofrenní situace. Říkáte, že najdete programové průniky téměř se všemi. Ale současně nechcete pokračovat ve stylu politiky, jenž tu podle vás byl, s osobami, které stojí za dřívějšími kauzami. Je obtížné zorientovat se, s kým byste byli ochotni vládnout a s kým ne.

S výjimkou vyloženě nedemokratických stran nemáme nyní stanovené žádné limity. S KSČM nebo s SPD bychom tak nevládli.

A co hnutí ANO Andreje Babiše, jenž je soudem potvrzený agent StB? Ptám se proto, že vaše hnutí chce po zájemcích o členství čestné prohlášení, že nebyli do roku 1990 členy lidových milicí či agenty StB.

S hnutím ANO máme jistý problém, zda je to skutečně vnitřně demokratická strana, či zda je to opravdu hnutí jednoho muže.

Takže? Vládnout s hnutím ANO?

Pouze v situaci, kdy bychom netahali za příliš krátký konec provazu. Nechtěli bychom být v situaci, kdy bychom formálně nesli zodpovědnost, ale prakticky nemohli nic ovlivnit.

Před čtyřmi lety jste ve svých prvních komunálních volbách získali 6,83 procenta hlasů a dvě křesla zastupitelů. Co očekáváte letos? Jaký je váš cíl?

Pracovní cíl je dosáhnout kolem 15 procent.

V programu mimo jiné slibujete, že dostanete pod kontrolu výstavbu nákupních center. Jak toho chcete dosáhnout?

Olomouc patří k městům, která mají největší poměr obchodní plochy na obyvatele. Navíc umístění zdejších center není vhodné třeba z hlediska dopravní zátěže. Proto chceme na určitou dobu jednoho či dvou volebních období vystavit stopku stavbám nákupních center a připravit systém, který v tomto umožní rozumnější politiku.

Takže pokud se dostanete do vedení města, žádné nákupní centrum v Olomouci nevznikne?

Neznamená to, že chceme do budoucna úplně zamezit budování nákupních center. Navíc se to vůbec netýká menších nebo středních center či prodejen, ale těch velkých typu Olympie anebo Šantovka.