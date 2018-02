Postavit nový úřad, nebo koupit kontroverzní budovu. Olomouc řeší dilema

Radnice je k domu na rozhraní ulic Hynaisova a Palackého pevně připoutaná smlouvou, která platí od července 2013 a dobu pronájmu stanovuje na nejméně deset let.

Ani v roce 2023 však magistrát nebude smět úředníky libovolně odstěhovat – třeba do levnějšího pronájmu. Takovou možnost městu totiž politici sami dávno zavřeli, když souhlasili s další klauzulí, podle které se ještě dalších deset let, tedy do roku 2033, smí úřad přemístit jedině do vlastní budovy.

Jednání o vzniku, pronájmu a pak i samotná stavba Namira spadaly především do dvou volebních období, kdy městu s primátory Martinem Novotným a Martinem Majorem vládla ODS nejprve s ČSSD a KDU-ČSL a poté s TOP 09 a KDU-ČSL.

Jedním ze společníků a jednatelů Namiro, s. r. o., jíž budova patří, je podnikatel Roman Navrátil, přítel a někdejší obchodní partner bývalého hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. Ten byl v době, kdy město uzavíralo klíčové smlouvy, městským radním.

Za celou transakci město v minulosti čelilo kritice. Ať už za vysoký, téměř dvacetimilionový roční nájem, či kvůli tomu, že se nechalo dotlačit, aby pronajatý dům ještě dodatečně za vlastní peníze zhodnocovalo například investicí do chybějící klimatizace, na což před časem upozornila MF DNES.

Koupit Namiro je jen jedna z možností, říká primátor

Přestože magistrát bude v Namiru sídlit ještě nejméně pět let, současné vedení města už sonduje, jak po vypršení první „desetiletky“ otázku sídla úřadu řešit. Primátor Antonín Staněk poprvé připustil, že jednou z možností by mohlo být i odkoupení Namira, byť ji označuje za „jednu z obrovského množství variant“.

„Prověřujeme také, že bychom si postavili vlastní budovu. Budeme se snažit, aby stála na pozemcích města,“ říká primátor. Pokud se ale městu nové sídlo nepodaří zařídit, bude pokračovat podnájem v Namiru. Nebo přijde na řadu odkup.

Bylo by to však paradoxní rozuzlení. Když vedení města před lety rozhodlo, že nechá nové sídlo magistrátu postavit soukromníkem a bude si jej pronajímat, první argument vždy byl, že na stavbu vlastní budovy nemá peníze. Politici souhlasili, že si radši část budovy, jejíž stavba přišla na zhruba 400 milionů, na dvacet let v součtu za takřka stejnou sumu pronajmou.

Po následné kritice se sice částka mírně snížila a garantovaná délka nájmu zkrátila, ale i tak by případný odkup Namira byl jedním z nejkontroverznějších kroků současného vedení města.

Taková možnost se navíc ani v nejmenším nezamlouvá opozici. Zastupitel Miroslav Žbánek a kandidát hnutí ANO na primátora v podzimních komunálních volbách ji označil za absurdní.

„Dlouhodobě tu platíme vysoký nájem, o němž se vede polemika, zda je, či není přiměřený. A teď bychom za desítky či spíše stovky milionů ten objekt kupovali? Za tu dobu jsme mohli tyto finance ušetřit. Navíc se Namiro řešilo s tím, že se zbavíme historických paláců. A místo toho jsme se přestěhovali do nájmu, který dodatečně zhodnocujeme milionovými investicemi do klimatizace a údržbou cizího majetku,“ prohlásil Žbánek.

Varianty pro nový úřad: Hejčín, malá hala i tržnice

Vedení radnice se již delší čas snaží s vlastníky Namira vyjednat výhodnější podmínky, zatím marně. Od města zazněl oficiálně první náznak kritiky v roce 2015, kdy mělo výhradu ke stavu Namira.

Mimo jiné k nereprezentativní části přízemí se zaprášenými výlohami, kterou si ani po letech nikdo nepronajal. Podle původních plánů zde měly sídlit butiky či kavárna.

„Od začátku jsme měli problém s Namirem, s tím, jak to bylo nastavené. Už tam ale prostě je, máme smlouvu, takže není možnost to změnit. Bereme to tak a snažíme se připravit na jinou variantu,“ říká nyní náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09). Město je podle něj s vlastníky budovy dál v kontaktu.

Právě pod Jakubce spadá odbor koncepce a rozvoje, který má vytipovat místa, kde by v příštím desetiletí mohli úředníci sedět. Těch je zhruba pět.

„Je mezi nimi ulice Tomkova u Gymnázia Hejčín, teoreticky by to šlo také poblíž zimního stadionu v místech, kde stojí malá hala,“ vypočítává Jakubec.

Podle Staňka je jednou z variant, s níž se vždy v minulosti operovalo a se kterou územní plány dlouhodobě počítají, i stavba v místě současného parkoviště u tržnice.

„Je to jedna z možností,“ řekl primátor.

Dilema chce radnice vyřešit ještě do komunálních voleb

Rozhodující bude, která z verzí vyjde město po všech stránkách nejvýhodněji. Právě to teď magistrát propočítává a hodnotí.

„Rádi bychom to vyřešili do letošního října, do konce našeho funkčního období,“ upřesňuje Jakubec.

Dříve se jako o možném úřednickém sídle mluvilo také o Klinice zubního lékařství, která v centru Olomouce sousedí s Namirem a také s další magistrátní budovou, která je ovšem v majetku města.

Ani ta není podle primátora úplně ze hry, v současnosti ji však dál využívá fakultní nemocnice, která na domě v roce 2016 nechala za bezmála 24 milionů korun opravit fasádu a vyměnit okna i dveře. Stěhování tak neplánuje.

„Nyní o opuštění budovy neuvažujeme,“ vzkazuje mluvčí nemocnice Egon Havrlant.