Opoziční ANO hrozilo v Olomouci kampaní o vodovodech, koalice mu ustoupila

Představitelé všech stran, které sedí v zastupitelstvu, ve středu podepsali společnou deklaraci, v níž se zavazují, že je jejich cílem, aby v budoucnu vliv nad vodovody a kanalizací drželo už jen město. Zatím životně důležitou infrastrukturu pronajímá do roku 2030 společnosti Moravská vodárenská, kterou vlastní francouzská Veolia.

Je to neobvyklé, málokdy se totiž v místní politice nad důležitým tématem jednomyslně shodne koalice s opozicí. Zjištění MF DNES ovšem ukazují, že koalice původně připravila úplně jiný dokument. Nedobrovolně ho ale musela hodit pod stůl.

Třístránkové prohlášení chtěla podepsat přímo s Moravskou vodárenskou. V zastupitelstvu má sice většinu koalice, na demokratické hlasování ale nedošlo. Opoziční hnutí ANO ještě předtím sáhlo po jiné zbrani. V zákulisí zahrozilo svým výkonným a několikerými volbami prověřeným marketingovým arzenálem.

Podle kuloárních informací dalo koalici najevo, že pokud neustoupí, namíří proti němu třaskavé téma vodovodů pronajatých zahraniční firmě v blížící se předvolební kampani. MF DNES tuto verzi příběhu potvrdily nezávisle na sobě dva zdroje z olomouckého zastupitelstva.

„Domluva byla, že pokud strany budou ochotny naslouchat daným argumentům, nebude to hnutí ANO jako téma před volbami otevírat,“ popsaly shodně.

Taktika založená mimo jiné na obavách koaličních politiků z „marketingové převahy“ ANO zabrala. Jedním z hlavních autorů nakonec podepsané deklarace je totiž lídr Babišova hnutí pro podzimní volby Miroslav Žbánek.

První změna ohledně vodovodů přijde už po roce 2020

Klíčové jsou pro tento příběh dva dokumenty, MF DNES je má oba k dispozici. Kromě deklarace jde o Prohlášení o společném postupu. Vzniklo jako první pro pracovní skupinu, která na radnici budoucnost vodovodů řeší. Do popředí se toto téma dostalo v roce 2015, kdy pronájem potrubí zkritizovalo opoziční hnutí ProOlomouc.

Kromě zástupců vedení města měli původní prohlášení podepsat i lidé z představenstva Moravské vodárenské. O podobě dokumentu spolu jednali.

„A to ještě předtím, než bylo předloženo pracovní skupině,“ potvrzuje náměstek primátora Filip Žáček, který se za vládnoucí ČSSD budoucnosti místních vodovodů věnuje.

Důvodem je kromě tři roky staré kritiky z opozičních řad i blížící se rok 2020, kdy vyprší smlouva spojená s městskou Vodohospodářskou společností (VHS), které mimo krajské město patří infrastruktura ve velké části olomouckého okresu.

I tu má však od VHS pronajatou Moravská vodárenská. Obě soustavy potrubí – městská i okresní – na sebe navazují, vše tak spolu souvisí. Proto radnice v současné době řeší, jak bude správa vodovodů v dalších letech celkově vypadat.

Opozice: Původní návrh dával Veolii možnost dál pokračovat

Původní prohlášení se ovšem vztahovalo přímo ke smlouvě o olomoucké kanalizaci, jež končí až za dvanáct let. Důležitý je v něm výčet cílů, které si politici stanovili. Mimo jiné chtěli do ledna 2020 odkoupit minimálně 34 procent akcií Moravské vodárenské s tím, že do budoucna by se radnice nebránila ani nákupu zbývajícího podílu.

Některé strany v pracovní skupině návrh nenadchl. Kromě ANO se nelíbil ani ProOlomouc.

Výhrady měl k původnímu dokumentu i Žbánek. Zjednodušeně řečeno mu vadilo, že jakmile by Moravské vodárenské v roce 2030 skončila nájemní smlouva coby hlavní základ podnikání, ztratily by její akcie dramaticky na hodnotě. Mezitím by je však – pokud by platilo první prohlášení – už alespoň zčásti nakoupilo město.

„To je pro nás nepřijatelné. Není přece nutné teď říkat, jaký model zvolíme. Máme nejprve deklarovat, že chceme dojít k převzetí infrastruktury. A v druhé fázi se bavme, jakou formou to uděláme. Možností je několik, musíme vybrat tu optimální,“ říká Žbánek.

Nová firma? Nákup akcií? Rozhodnutí se odkládá

S pomocí zákulisního „paktu o neútočení“ v blížící se kampani prosadil svou. Všechny partaje v deklaraci potvrdily, že budou usilovat o to, aby od roku 2030 olomoucký vodovod a kanalizaci provozovala městská firma anebo společnost v majetku veřejnoprávní korporace, v níž bude mít Olomouc podíl.

Zda toho město dosáhne nákupem akcií, vybudováním nové firmy či přebudováním VHS, se teprve rozhodne.

„Musím říct, že tento materiál předčil naše očekávání v tom, na čem je možné se shodnout,“ přemítá Pejpek.

Žbánek ovšem odmítá, že by při lobbování za jinou podobu deklarace někomu položil pomyslný nůž na krk.

„Možná jsem naivní, ale tak to v politice nefunguje. Je to úspěch vyjednávání,“ hájí své metody.