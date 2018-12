Olomouc čeká revoluce ve vedení městských firem, strany už si je rozdělily

Chystané změny, které se týkají například Výstaviště Flora, dopravního podniku, technických služeb, městských lesů anebo akvaparku, prosazoval lídr ANO a nyní primátor Miroslav Žbánek už při jednáních o koalici.

MF DNES má k dispozici dokument, který kvůli změnám v akciovkách sepsal radní Milan Feranec z ANO a náměstek primátora Martin Major z ODS. A také ověřené informace, jak si vládnoucí partaje rozdělily posty v čele firem.

Jejich vnitřní struktura by se podle plánů koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a hnutí spOLečně měla změnit příští rok na jaře. Do firem, v nichž je město jediným akcionářem, chce zjednodušeně řečeno zavést německý model řízení.

Cílem je snížit počet lidí ve vedení a představenstva mají navíc nově být apolitická. Dnes v nich sedí dosazení politici, které vystřídá vždy ředitel a jeho náměstci coby zástupci managementu každé firmy.

Čistě teoreticky se tím politický vliv na řízení společností skutečně sníží. Dnes totiž sedí zástupci povětšinou vládnoucích stran nejen v dozorčích radách, ale i v představenstvech. Ta by měla být v německém modelu apolitická. Jenže oproti dnešku budou členy představenstev volit a také odvolávat místo valných hromad přímo dozorčí rady. A ty budou politiků stále plné.

Kontrola apolitického managementu je potřeba, říká primátor

Hlavní iniciátor plánu Žbánek zároveň připouští, že některá rozhodnutí apolitického představenstva budou podléhat kontrole, spolurozhodování, či dokonce předchozímu souhlasu politické dozorčí rady.

„Půjde například o některé majetkové přesuny či výši některých finančních operací. Je třeba zachovat si nějakou kontrolu nad apolitickým managementem, aby jeho rozhodování bylo v souladu s kroky a prioritami vedení města,“ řekl.

Současně je ale přesvědčený, že se firmy a jejich manažeři politického tlaku zbaví. Argumentuje, že jejich rozhodovací pravomoc bude oproti současnému stavu doslova obrovská.

„V minulosti nemohl ředitel udělat nic, co by mu předtím neschválilo politické představenstvo. Proto to nefungovalo. Nově bude muset jednat v souladu se schváleným podnikatelským plánem na daný rok, bude zodpovědný za tvrdé výkonové ukazatele, které mu budou nastaveny. Firma tak buď bude fungovat, nebo nebude a management bude vyměněn,“ tvrdí primátor.

Opozice kritizuje nedostatek komunikace a informací

Opozici ovšem příprava tak zásadních změn podráždila. Třeba proto, že byť jiná témata koalice se zástupci opozičních stran již řešila ještě před jednáním rady, tady jim konkrétní informace chyběly. A to i ve chvíli, kdy už radní vše projednávali.

„Víme, že se to chystá, existují různé indicie a komunikační šumy. Ale nevíme, jak konkrétně to bude vypadat. Na papíře nemáme nic potvrzené. Obecně ale německý model podle mě dává smysl,“ uvedl Viktor Tichák, předseda klubu zastupitelů za Pirátskou stranu.

Podle Žbánka se zástupci opozičních stran o plánu na přestavbu akciovek dozvěděli na poradě s předsedy zastupitelských klubů. Ovšem bez větších podrobností. A to i přesto, že některá jiná témata jako například odměňování členů komisí či změny jednacího řádu koalice s opozicí řešila ještě před jednáním rady.

U změn v dozorčích radách a v představenstvech to ale podle Žbánka nešlo, neboť si vládnoucí strany podrobnosti ladily až těsně před pondělním setkáním radních. Z dokumentu, který MF DNES získala, ovšem vyplývá, že původně koalice s projednáním přechodu na německý model počítala už na schůzi rady v pondělí 26. listopadu. Potřebné podklady navíc měli radní k dispozici už o několik dní dříve.

„Byly tam však jedna či dvě pracovní verze. Nejdříve se na tom skutečně musela shodnout koalice. Navíc tento materiál je návrh chystaných změn, ještě projde diskusí. Toto není finální verze,“ reagoval Žbánek.

Jednotlivé městské firmy už mají strany rozdělené

Co však již vládnoucí strany hotové mají, je rozdělení společností, do nichž si jednotlivé partaje dosadí svého budoucího šéfa nové politické dozorčí rady.

Kontrolu na Výstavišti Flora tak podle informací MF DNES dostane na starost hnutí spOLečně, v čele dozorčí rady stane velmi pravděpodobně jeho lídr a zastupitel Stanislav Flek.

ODS pak může své lidi poslat do čela dozorčích rad v dopravním podniku, kde by jím mohl být zastupitel Josef Kaštil, a pak také do Lesů města Olomouce, kde se skloňuje hlavně jméno krajského radního a olomouckého zastupitele Ivo Mareše.

ANO pak obsadí křesla předsedů v technických službách a v olomoucké správě nemovitostí. A to i přesto, že původně o tuto společnost měli zájem lidovci.

„Tady jsme si v uvozovkách prosadili svou. Správa nemovitostí má pro mě velký význam, připravujeme dlouhodobou koncepci nakládání s městským majetkem,“ potvrzuje primátor. Na lidovce proto nakonec „zbyl“ akvapark a v dozorčí radě správy nemovitostí post místopředsedy.