Zmizení olomouckého radního provází otazníky, po třech dnech přišel e-mail

Oslovení lidé z Petříkova pracovního, osobního i politického života se shodují, že nikdy předtím podobně náhle bez jakékoliv stopy nezmizel. Zároveň se podle nich také nikomu nezmínil, že by ho tížily osobní či například zdravotní problémy.

„Je to pro mě šok, nikdy bych nečekal, že se něco takového stane. Nevím o tom, že by měl nějaké problémy. Naopak, je to úspěšný pracovitý člověk s chutí do života,“ řekl například provozní náměstek Technických služeb města Olomouce Jiří Fryc.

„Neumím si jeho zmizení vysvětlit, nenapadá mě žádný důvod, který by za tím mohl být,“ doplnil pro MF DNES Petříkův známý, který si nepřál zveřejnit své jméno.

V optimistický konec pátrání doufá i Petříkův spolustraník, krajský šéf ČSSD a první náměstek hejtmana Jiří Zemánek.

„Znám ho myslím si dobře, potkáváme se relativně často. Pořád doufám, že si zkrátka jen někam v uvozovkách vyrazil a řeší si nějaké své dilema, na což má každý právo. Občas se v životě dostanete do situací, že si sám se sebou potřebujete něco probrat. Může v tom být nemoc či cokoliv jiného. Ale neslyšel jsem, že by se mu něco podobného už dříve stalo. Nad ničím jiným jsem raději nepřemýšlel,“ shrnul.

Tři dny po oficiálním zmizení přišel od pohřešovaného e-mail

Okolnosti Petříkova zmizení nicméně provází určité nejasnosti. Podle informací, které zveřejnila policie, byl naposledy spatřen v neděli 6. května. Přímí svědkové jeho odchodu ale zřejmě nejsou, neboť policie uvedla, že nemá informace o tom, co měl v době odchodu na sobě.

„Z místa bydliště odešel neznámo kam a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu,“ zmínila v pátek 11. května při vyhlášení pátrání olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková. Petříkovo zmizení podle ní nahlásili právě v tento den příbuzní.

To ovšem vyvolává otázky, proč se po vlivném muži a manažerovi důležité firmy města nezačala rodina či spolupracovníci shánět dříve. Podle zdrojů MF DNES by vysvětlením mohl být fakt, že Petřík ve skutečnosti komunikoval ještě ve středu, tedy i po svém „oficiálním“ zmizení.

Přesněji řečeno, někdo z jeho mobilního telefonu. Zda to byl opravdu samotný Petřík není prokazatelné. Komunikační aplikace, které v něm používal, ukazují, že v jedné byl naposledy přihlášen v pondělí 7. května a ve druhé dokonce ještě o dva dny později.

Kromě toho byla navíc podle informací MF DNES ve stejný den brzy ráno prostřednictvím mobilu z Petříkovy e-mailové schránky Technických služeb odeslána zpráva, v níž se omlouvá z domluveného středečního jednání v Ostravě kvůli „akutním zdravotním potížím“. A doplňovala ho poznámka, že se ozve později.

Pokud se politik neobjeví, ČSSD bude muset změnit kandidátku

Kromě osobní má Petříkovo zmizení i politickou rovinu. Sociální demokraté s ním totiž počítají na své kandidátce pro podzimní komunální volby, měl se o hlasy voličů ucházet ze čtvrté pozice.

„Nyní je vyhlášeno celostátní pátrání. Pokud se to do blízké doby nevyřeší, bude se muset místní organizace ČSSD v Olomouci rozhodnout, co dál. Obecně je termín, do kdy se musí kandidátka postavit, konec června. Pokud by ale situace zůstala v současném stavu, tedy že nevíme, kde Miroslav Petřík je, tak je podle mého názoru horizontem rozhodnutí o změně kandidátky konec května,“ nastínil krajský šéf sociálních demokratů Zemánek.

Petřík je matadorem olomoucké politické scény. Od roku 1994 do roku 1998 byl náměstkem primátora Olomouce za Stranu zelených, následně přestoupil do sociální demokracie, za kterou zastával ve volebním období 1998 až 2002 funkci neuvolněného radního a následující čtyři roky opět působil v pozici náměstka primátora.

V současnosti je znovu neuvolněným členem rady města a na olomoucké kandidátce ČSSD pro podzimní komunální volby figuruje na čtvrté pozici. Je členem předsednictva místní organizace strany a od roku 2007 také ředitelem olomouckých Technických služeb.