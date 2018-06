Moravské divadlo nabízí podívanou na střet Záchodobijců se Záchodomilci

Novou inscenaci, která je prvním a zároveň i posledním muzikálem stávající divadelní sezony, nastudovala s umělci režisérka Dagmar Hlubková. Groteskní příběh, ve kterém Chevallier poukazuje brilantní satirou na maloměšťácké mravy a pokrytectví, se odehrává v městečku na jihu Francie v krajině vína Beaujolais.

Místní starosta se rozhodl, že za veřejné peníze nechá na náměstí vybudovat pisoár, což v městečku vyvolalo skandál a stavba veřejného záchodku rozdělila obyvatele Zvonokos na dva nesmiřitelné tábory – Záchodobijce a Záchodomilce.

Literární předloha muzikálu vznikla meziválečném období v roce 1934. Podle Hlubkové jí však zub času na aktuálnosti neubral.

„Příběh vypráví o člověku se všemi jeho vlastnostmi, především těmi špatnými, ale ukazuje také, že ve vážné věci se dokážeme semknout a udělat něco velkého,“ upozornila režisérka, kterou olomoucké publikum zná díky úspěšným muzikálovým a operetním inscenacím Sugar, Noc na Karlštejně či Hledám děvče na boogie woogie.

Se Zvonokosy se Hlubková setkala hned několikrát. Jako čtenářka, herečka ztvárňující postavu Jarmily Macarátové i jako režisérka v ostravském Divadle Jiřího Myrona.

„Je to vynikající komedie a pro mě jeden z nejlepších českých muzikálů druhé poloviny 20. století,“ podotkla.

V Olomouci byl muzikál k vidění jen před více než 30 lety

Muzikálová verze českých autorů ovšem nepopírá francouzský původ literární předlohy.

„V několika hudebních číslech lze zaslechnout inspiraci francouzskou hymnou, mají pochodový charakter. Myslím, že hudebně nejpovedenější je Píseň o smrti nevinného blázna, kterou v Karlínském divadle proslavila Laďka Kozderková,“ popsal autor hudebního nastudování a dirigent Petr Šumník.

Vedle členů souboru opery a operety Zdeňky Mollíkové, Barbary Sabelly, Lucie Janderkové, Milana Vlčka či Petra Martínka publikum uvidí v nové inscenaci také jejich kolegy z činohry Vlastu Hartlovou, Jaroslava Krejčího, Václav Bahník či Ivanu Plíhalovou.

„Vzhledem k tomu, že ráda zpívám a mám v souboru opery a operety spoustu přátel, náramně si to užívám. Zvonokosy jsou úžasný muzikál, a co se týče tématu, bude mít tahle inscenace jistě divákům humornou formou co nabídnout. Zvlášť teď před dalšími volbami. A doufám, že i moje postava zakyslé staré panny Eulálie Čubíkové k tomu přispěje,“ řekla Plíhalová.

Muzikálová verze Zvonokos se v Olomouci dosud dočkala jediného uvedení. A to v prosinci 1985, kdy měla premiéru v dnes již neexistujícím Hudebním divadle v Hodolanech. O režii se tehdy postaral Martin Dubovic, dirigentem byl Zvonimír Skřivan a choreografii vytvořil současný umělecký šéf olomouckého baletu Robert Balogh.