Muž na nádraží naskočil na nákladní vlak, železničáři pak prohledávali trať

Muže naskakujícího na nákladní vlak si v sobotu všimla žena čekající na nástupišti a zavolala na tísňovou linku olomouckých strážníků.

„Po muži na místě zůstalo jen jeho zavazadlo. Operační středisko kontaktovalo přednostu stanice, který následně nechal nákladní vlak zastavit ve stanici Brodek u Přerova,“ popsal mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle.

Na trať, kterou vlak mezitím projel, mezitím vyrazil kontrolní vůz, aby zjistil, zda muž z vagonu během jízdy někde nespadl a neleží zraněný u trati.

„Nakonec byl nalezen při kontrole nákladního vlaku na jednom z vagonů. Celou záležitost si poté převzal k řešení dopravce,“ poznamenal Čunderle.

Podle mluvčí společnosti ČD Cargo, které vlak patřil, se muži nakonec podařilo utéct.

Jízda nákladním vlakem může přijít draho. „Vzhledem k tomu, že při zjištění neoprávněného pohybu osoby na nákladním vlaku má být souprava zastavena, tak pak může dopravce vymáhat škody vzniklé zpožděním. Totéž navíc mohou udělat i společnosti, jejichž osobní vlaky například musely zůstat stát na koleji za tímto zastaveným nákladním vlakem,“ přiblížil mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

„Kromě toho platí, že pokud by dotyčný z vlaku seskočil do prostoru kolejiště, spáchal by tím přestupek, za který hrozí pokuta až deseti tisíc korun, a v případě, že by svým chováním ohrozil bezpečnost drážního provozu, hrozila by mu pokuta ještě výrazně vyšší. Nemluvě o tom, že člověk jedoucí na nákladním vagonu ohrožuje sám sebe, protože mu může například podklouznout noha a případný pád mívá vážné následky,“ dodal.