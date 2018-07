Olomoucké muzeum rozšířilo svou sbírku Vasarelyho o obří plastiku

Dílo s názvem TER-F2 získalo muzeum od soukromého sběratele a stalo se tak novinkou v ucelené kolekci, kterou tvoří 33 autorských grafických listů, obraz a tapiserie.

„Muzeum umění je jedinou státní institucí, která vlastní tak početný a průřezový soubor tohoto průkopníka op-artu,“ připomněl mluvčí muzea Tomáš Kasal.

Výrazné dílo ze dřeva diváka konfrontuje s prostorovými efekty studených a teplých barev, s kontrasty světla a stínu i s lineární perspektivou.

„Plastika je 240 centimetrů vysoká, 144 široká a 48 centimetrů hluboká. Jde tedy opravdu o velkoformátové dílo, kterým jsme chtěli doplnit náš stávající exkluzivní soubor Vasarelyho prací,“ uvedla vedoucí odboru moderního a současného umění Gina Renotiére.

Cenu díla muzeum nezveřejnilo, podle Kasala si prodávající vymínil, že zůstane utajená kvůli cenám na trhu s uměním.

Dílo má být jednou z dominant chystaného Středoevropského fóra

Právě dílo TER-F2 je podle zástupců muzea určeno svým rozměrem jako výrazný solitér do připravované stálé expozice Středoevropského fóra, která představí výtvarné umění střední Evropy.

„Již nyní umožňuje konfrontaci nejen se středoevropským, ale rovnou světovým uměním,“ doplnila Renotiére.

Maďarsko-francouzský umělec a jeden z předních představitelů op-artu Victor Vasarely vytvořil plastiku v roce 1969 nejprve jako model.

„Záměrně ji udělal v menším měřítku, jak to běžně u plastik určených do veřejných prostor nebo do velkých sálů dělal. Zvětšené dílo TER-F2 vzniklo přesně na míru pro konkrétní místo ve stálé expozici Fondation Vasarely v Aix-en-Provence,“ doplnila Renotiére s tím, že z téhož modelu vznikla v roce 2010 i stávající autorská kopie.