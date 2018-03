Olomouc koupí Andrův stadion za 145 milionů a akcie, schválili zastupitelé

Vedení radnice zdůvodnilo svůj návrh na pořízení stadionu stejně jako už několikrát v minulosti tím, že chce sportoviště ochránit před případným rozprodejem.

„Ať bude fotbalový klub vlastnit kdokoliv a stane se s ním cokoliv, sportovní infrastruktura bude díky převodu na město zachována,“ podotkl náměstek primátora Martin Major.

Odpůrci transakce ovšem tvrdí, že radnici motivovala k investici do sportoviště snaha pomoci Sigmě.

„Co jiného než pomoc Sigmě by tato transakce měla znamenat. Jedná se přece o koupi stadionu, který využívají pouze profi fotbalisté,“ zdůraznila opoziční zastupitelka uskupení Občané pro Olomouc Dominika Kovaříková.

Míní, že peníze, které radnice zaplatí za fotbalový areál a jeho provoz, by město mělo využít účelněji, respektive na investice „pro běžný život obyvatel“.

„V té souvislosti mě napadá například lávka přes železniční trať, kterou necháme kvůli havarijnímu stavu zlikvidovat, na nové řešení ovšem peníze nejsou,“ řekla v narážce na protesty obyvatel tří místních částí, které nakonec donutily radnici změnit postoj a hledat řešení ve snaze získat dotace. Zároveň zdůvodnila, proč klub Občané pro Olomouc nákup stadionu nepodpoří.

Část tribuny opravená z dotací bude dočasně majetkem spolku

Investice přesto získala na jednání zastupitelů komfortní většinu, pro pořízení sportoviště hlasovalo 35 ze 41 přítomných politiků.

Představitelům radnice tím dali svolení podepsat dvě smlouvy. První se týká tribun vyjma té hlavní, pozemků v okolí stadionu či fanshopu, které patří klubu - akciové společnosti SK Sigma Olomouc. Za tento majetek město zaplatí 144,9 milionu korun. Původně Sigma sice žádala zhruba o 40 milionů více, po jednání se zástupci města ale ustoupila a cenu snížila.

Prostory, které by měly dočasně zůstat spolku, zahrnují mimo jiné vstupní halu s recepcí, šatny hráčů a rozhodčích, wellness, tiskové centrum, kanceláře a technické zázemí, jako jsou úklidové místnosti, prádelna a sklady, dočasně zůstanou majetkem spolku, jejich převod totiž musí schválit ministerstvo školství, neboť byly v letech 2014 a 2015 zmodernizovány z dotací.

Radnice bude Sigmě posílat peníze postupně. Každý rok by to mělo být dvanáct milionů korun, respektive šest milionů za pololetí.

„Zároveň jsme dosáhli ujednání, že pokud by Sigma spadla do nižší než druhé ligy, splatnost splátek by se posunula vždy o dvanáct měsíců, a to až do doby, než klub bude hrál minimálně druhou ligu,“ nastínil před nedávnem Major.

Druhá smlouva se týká hlavní západní tribuny. Jejím vlastníkem je spolek SK Olomouc MŽ, jenž budovu postoupí radnici výměnou za její zhruba třetinový podíl v klubu. Jedná se o akcie, které město nakoupilo postupně v minulých letech za zhruba 93 milionů korun.