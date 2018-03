Firma Olomouce pro správu sportovišť stadion nezvládne, údržbu bude platit

Na provoz stadionu, jehož koupi schválili zastupitelé minulý týden, bude olomoucká radnice doplácet v první fázi zhruba 3,5 milionu korun ročně, ve druhé – finální – ještě o dva miliony více. Část těchto peněz spolkne údržba sportoviště, kterou ovšem jeho nový správce – městská akciová společnost Správa sportovních zařízení Olomouc (SSZO) – podle města nezvládne.

„Pro pokračování řádného provozu stadionu je aktuálně nezbytně nutné, aby vykonavatelem jeho údržby a oprav byl spolek SK Olomouc Sigma MŽ,“ stojí v materiálu zveřejněném na webu radnice.

Vedení města informaci potvrdilo s vysvětlením, že údržba stadionu vyžaduje specialisty, které SSZO na rozdíl od spolku nemá.

„Totéž platí i pro speciální technologie, které jsou nutné zejména v souvislosti s péčí o trávník,“ podotkl primátorův náměstek Martin Major.

Městská firma vytvořená účelově pro správu sportovišť vznikla už před půldruhým rokem. Dodnes je však jen prázdnou schránkou, protože stále nespravuje nic. Kritiku, která se v této souvislosti ozývala od opozičních městských politiků, přitom radniční koalice vždy odrážela tím, že firma dostane „pod svá křídla“ mimo jiné Andrův stadion.

Řešení má být dočasné než město najde potřebné experty

To se sice od července stane, radnice ale nevidí reálnou šanci, že by spolek přenechal SSZO své lidi. A to proto, že je potřebuje na údržbu dalších ploch, například areálu v Řepčíně.

„Mimo spolek takto extrémně specializované lidi neseženete. Proto jsme se dohodli, že rok či dva, než si vše sedne, bude mít provoz stadionu na starosti spolek,“ řekl místopředseda představenstva SK Sigma Olomouc Petr Konečný.

Podobný model, kdy provoz městského sportoviště zajišťuje za peníze radnice – v tomto případě – klub, funguje na zimním stadionu. Stávající vedení města ovšem právě tento systém, který zdědilo po svých předchůdcích, roky kritizuje a volá po jeho zprůhlednění.

Ostatně zimní stadion byl hlavním důvodem, proč radniční koalice tlačila na vytvoření SSZO, jenže ani halu pod svoji firmu dodnes nepřevedla.

Náměstek primátora: Výdaje budou přehledné a transparentní

Major přesto tvrdí, že se k dejá vu u Androva stadionu neschyluje: „Činnosti, které bude zajišťovat spolek, si budeme objednávat jako veřejnou službu, stejně jako si objednáváme u dopravního podniku MHD, u technických služeb veřejné osvětlení,“ uvedl.

„Přímo z městského rozpočtu se tak člověk dozví, kolik stálo sečení trávníku, kolik údržba tribun stadionu. Vše tedy bude pod kontrolou zastupitelstva a veřejnosti,“ dodal.

Podle dokumentu, který radní připravili pro zastupitelstvo, ale nakonec ho z jednání stáhli kvůli dopracování, by městská kasa měla spolku v první fázi ročně platit za zabezpečení provozu stadionu 5,9 milionu, ve druhé 8,3 milionu korun.

Rozdíl mezi těmito částkami souvisí s hlavní tribunou, kterou radnice prozatím získala od spolku jen zčásti. Tento stav se změní poté, co pomine omezení týkající se převodu prostor, které spolek zmodernizoval s pomocí státní dotace.

Výdaje města na provoz sportoviště bude zčásti kompenzovat nájemné, které bude radnici platit například hotel Gól sídlící pod ochozy na východní straně a fotbalový klub za užívání stadionu - v úvodní fázi by mělo jít o částku 1,2 milionu ročně. Po započtení nájemného se výdaje města sníží na 3,5 milionu, respektive na 5,4 milionu po převedení zbylé části hlavní tribuny na město.

Co bude mít na starosti Správa sportovních zařízení? „Bude vykonávat klasickou správu majetku – zajišťovat nákup energií, sjednávat pojištění, uzavírat a kontrolovat nájemní smlouvy, objednávat údržbu a také se starat o plochy v okolí stadionu. Ono se to nezdá, ale práce bude mít dost,“ prohlásil Konečný.