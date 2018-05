Olomoucké náměstí Republiky bude možná navzdory přání lidí dál parkovištěm

Další proměny centra Podle aktuálního znění studie architekta Davida Mareše přibude na náměstí Republiky stromů. U městské knihovny se objeví několik menších, několik vyšších stromů by město vysadilo u kašny Tritonů. Kromě budoucího vedení radnice to ovšem musí posvětit památkáři a archeologové. Mareš se zabývá také budoucností nedalekého Biskupského náměstí. Navrhuje obnovu tamní zeleně, nynější hodnotné stromy by zůstaly. Architekt by ovšem výrazně změnil uspořádání cest, které dnes přes parčík na Biskupském náměstí vedou. Je přesvědčený, že neodpovídá trasám, po nichž lidé skutečně chodí. Současně by náměstí obohatil o menší kašnu. Její konkrétní podobu ale ještě nikdo nenavrhl. Další studii si chce město nechat zpracovat také k budoucí podobě Žižkova náměstí.