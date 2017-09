Vlak narazil na přejezdu do návěsu kamionu, zranilo se devět lidí

Osobní vlak mířící do Olomouce z Moravského Berouna narazil do návěsu kamionu kolem páté ráno na přejezdu bez závor v rušné Divišově ulici, kudy vede i tramvajová trať. Podle předběžných výsledků vyšetřování jel v tu chvíli rychlostí zhruba 40 kilometrů v hodině.

„Podle prvotních zjištění jel osmačtyřicetiletý cizinec s kamionem převážejícím bojlery a další materiál ve směru od Hodolanské ulice a vjel zřejmě na přejezd v době, kdy blikala výstražná signalizace a přijížděl k němu vlak od Velké Bystřice. Souprava, ve které cestovalo čtyřicet lidí, pak narazila do návěsu,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

„Dechové zkoušky vyloučily alkohol u řidiče kamionu i čtyřiadvacetiletého strojvedoucího. Přesnými příčinami a okolnostmi nehody se policisté nadále zabývají. Případ zatím vyšetřují jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, za který hrozí až dva roky vězení,“ dodala Urbánková.

Škody jsou předběžně odhadnuty na více než půldruhého milionu korun, většinu tvoří poničený vlak.

„Na tom jde o milion korun, dále 550 tisíc na nákladním autě a 100 tisíc na trati. Přejezdové zabezpečovací zařízení bylo dle dosavadních výsledků vyšetřování v době nehody v činnosti,“ nastínil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Při nehodě bylo lehce zraněno devět cestujících z vlaku, na místě zasahovala záchranná služba i hasiči.

„Pět mužů a čtyři ženy jsme převezli do olomoucké fakultní nemocnice s lehčími zraněními, především šlo o pohmožděniny,“ nastínil ředitel krajské záchranky Jan Weinberg.

„Na místo vyjeli profesionální hasiči z Olomouce a jednotka Správy železniční dopravní cesty. Obě vozidla zajistili proti vzniku požáru a pomáhali s přestupem zraněných cestujících do přistavené tramvaje, kde si je přebírala záchranná služba,“ dodala mluvčí krajského hasičského sboru Vladimíra Hacsiková.

Kvůli nehodě několik hodin nejezdily tramvaje do čtvrti Pavlovičky, policisté silnici I/46 z Hodolan na Pavlovičky zcela uzavřeli a motoristé museli využít objížďku přes Jeremenkovu ulici. Provoz byl obnoven po deváté hodině. Místo vlaků jezdily na trati do Velké Bystřice až do osmi hodin náhradní autobusy.

V regionu nejde letos o první střet vlaku s kamionem, v červenci narazil motorák do nákladního vozu, který na Prostějovsku dával přednost před křižovatkou a zůstal stát návěsem na kolejích. Nehoda se obešla bez zranění (více čtěte zde).

Na konci května pak jiný řidič na Přerovsku odvrátil srážku jen tím, že prorazil závory a dostal se tak z přejezdu, kam navzdory už se spouštějícím závorám vjel (psali jsme zde).