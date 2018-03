Převrácený kamion blokoval obchvat Olomouce, doprava musela přes město

Řidič, který podle prvotních výsledků vyšetřování zřejmě jel příliš rychle, havaroval s kamionem na 265. kilometru dálnice D35 tvořící obchvat města ve čtvrtek večer v zatáčce poblíž letiště ve čtvrti Neředín.

„Nehoda se obešla bez zranění, řidič podle výsledku dechové zkoušky nebyl pod vlivem alkoholu. Škoda je předběžně vyčíslena na 620 tisíc korun. Vůz naložený deskami o celkové hmotnosti zhruba deset až patnáct tun zůstal převrácený mimo silnici,“ nastínil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Na místě museli zasahovat také hasiči. „Z olomoucké stanice vyjely k nehodě tři posádky včetně speciálu na technickou pomoc a chemického kontejneru,“ nastínil mluvčí krajského hasičského sboru Zdeněk Hošák.

„Po příjezdu hasiči provedli důležitá bezpečnostní opatření a přivolali pohotovostní službu správy silnic kvůli označení místa světelnými šipkami. Následně také zastavili vytékání nafty z proražených nádrží vozu,“ dodal.

Dálnice po nehodě sice zůstala průjezdná, řidiče ale kvůli ní čekala po celý pátek omezení.

Nejprve byl od deseti dopoledne provoz zúžen jen do levého pruhu kvůli překládání nákladu do náhradního vozu. Před osmnáctou hodinou pak začalo vyprošťování havarovaného kamionu, kvůli kterému bylo nutné úsek dálnice na Brno a Ostravu od kruhového objezdu u hypermarketu Globus k nájezdu u Horního lánu zcela uzavřít. Řidiči museli jezdit náhradní trasou po průtahu městem zhruba až do čtvrt na devět večer.