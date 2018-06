Cesta s alejí na Svatý Kopeček u Olomouce je v ohrožení, přetne ji obchvat

Takzvaná východní tangenta je letitým snem olomouckých částí na okraji města. Obchvat je má zbavit kolon a aut, která tudy projíždí při cestě mezi Přerovem a Šternberkem. Stavba tangenty se ale už několikrát odsouvala.

Zatím posledními termíny byly roky 2019 pro nástup dělníků a 2022, kdy by na ni už vjeli řidiči. Už je to jinak, ředitelství silnic a dálnic teprve nyní usiluje o razítko po posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

„Proces EIA jsme zahájili vloni, poté ale vstoupila v platnost novela zákona. Musíme vše doplnit, letos budeme o kladné stanovisko žádat znovu. Posune se to minimálně o rok či rok a půl,“ popisuje šéf olomoucké krajské správy ŘSD Martin Smolka.

I když není jasné, kdy se bude tangenta stavět, je jisté, že přetne historickou spojnici Olomouce a Svatého Kopečka. Opoziční hnutí ProOlomouc během představení lídra pro říjnové komunální volby – bude jím předseda Tomáš Pejpek – současně oznámilo start sběru podpisů pod petici za zachování tohoto spojení. Pejpek připouští, že načasování souvisí s blížícími se volbami.

„Snažíme se využít, že v předvolebním období budou politici citlivější na hlas veřejnosti. Nechceme tu petici využít pro hnutí ProOlomouc,“ říká.

Podjezd ŘSD odmítá, stál by půl miliardy

O tangentou přerušené staleté silnici se však hovořilo i dříve. Někteří Olomoučané se ozvali kvůli obavám, že tangenta poutní cestu úplně zaslepí. Jeden čas se dokonce uvažovalo o podjezdu, díky němuž by cesta k bazilice zůstala otevřená. Ten se však stavět nebude.

„Podjezd není ekonomicky přijatelný. Tangenta tudy musí vést co nejníž, současně je tu vysoká hladina podzemní vody. Podjezd by tak musel jít velice hluboko, stál by zhruba půl miliardy,“ vysvětluje Smolka.

Nynější plány proto počítají s tím, že z olomoucké čtvrti Bělidla povede od křižovatky Na Pile k přetnuté cestě podél obchvatu úplně nová silnice. Auta se z ní navíc přes novou mimoúrovňovou křižovatku dostanou i na tangentu.

„Pracujeme s touto variantou, odpovídá územnímu plánu. Nové propojení z Bělidel na Kopeček je zhruba o 600 metrů delší, ale nejsou na něm žádné světelné křižovatky. Z časového hlediska to v podstatě neznamená žádnou změnu,“ srovnává šéf olomouckého ŘSD. Zdůrazňuje zároveň, že historická silnice nemá být přerušená úplně.

„Bude tam lávka pro pěší a cyklisty, aby se zachoval význam poutní cesty,“ dodává. O kus dál budou mít možnost se přes tangentu díky menšímu nadjezdu dostat i zemědělské stroje.

Místní mají obavy, že lidé budou jezdit rychlejší cestou

Politikům z ProOlomouc se to ale nezamlouvá. „Auta, autobusy i zemědělská technika mají jezdit nelogickými oklikami. Přerušení cesty odřízne Chválkovice, zkomplikuje autobusovou dopravu a dopravně přitíží Droždínu. Hrozí, že lidé z okolí Kopečka budou do města jezdit rychlejší cestou kolem Bystrovan a Lipenskou ulicí,“ píší v petici.

Obavy místních potvrzuje předseda droždínské komise městské části Rostislav Hainc.

„Droždínu to může způsobit velké problémy, když lidé nebudou chtít jezdit novou trasou,“ míní.

Smolka souhlasí s tím, že se doprava v okolí tangenty změní.

„Jsou to ale obavy, které nejsou ničím podložené. Vše je určitě řešitelné. Máme nejrůznější možnosti, jak vše přesně propočítat. Případně je možné změnit nastavení semaforů či přednosti v jízdě. Teď se ale bojíme něčeho, co možná přijde a možná ne,“ podotýká.

Myšlenkou mostu už se ŘSD zabývá, zatím s ním ale nepočítá

Pejpek připouští, že se neopírá o žádnou expertní analýzu, ale vychází ze zkušeností obyvatel daných městských částí. ProOlomouc chce každopádně peticí dotlačit město k založení pracovní skupiny, která by od srpna hledala způsob, jak spojení Chválkovic a Kopečka zachovat.

Jako logické řešení hnutí zmiňuje silniční most, jenž by se v trase staleté cesty klenul nad tangentou. Magistrát má podle hnutí prověřit, zda tu může stát, a zpracovat studii. O mostu se už přitom hovoří i na ŘSD, byť v aktuálně platných výkresech není.

„Ve spolupráci s městem řešíme i tuto variantu. Připravujeme nějaké technické řešení,“ uvádí Smolka.

Nic to však nemění na plánu postavit silnici z Bělidel. „Ta bude stoprocentně. Pokud vznikne most, bude se řešit jako samostatná stavba. Kdybychom měnili celý projekt, vrátili bychom se na začátek, vše by se výrazně zdrželo,“ varuje Smolka.

Prověřování možnosti vybudovat most zmiňuje i náměstek primátora Aleš Jakubec, který ví i o petici. „Až přijde, budeme ji řešit,“ komentoval ji.