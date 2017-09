Střecha olomoucké radnice ukrývala prastaré listiny i pytlík se vzkazem

Kovová schránka čekala na znovuobjevení od roku 1962 v makovici malé věžičky nad olomouckým orlojem. Ukrývala zhruba tři desítky česky, německy i latinsky psaných dokumentů a také pamětní minci připomínající korunovaci císaře Františka Josefa I. v roce 1848 v sále olomouckého arcibiskupství.

Nejstarší objevené listiny pochází z roku 1704, vztahují se k tehdejším opravám krovů. Zachovaly se ve velmi dobrém stavu, vlhkost se do pouzdra během desítek let nedostala.

„Zajímavé je, že se v nich uváděly také události, k nimž tenkrát došlo. Píše se tam mimo jiné o posvěcení staré barokní kaple Jana Sarkandera či o vítězství Evžena Savojského nad Francouzi v bitvě u Höchstädtu,“ přiblížil historik a ředitel Státního okresního archivu v Olomouci Bohdan Kaňák.

„V té době to byla úžasná událost. Zajímavé je, že bojoval spolu s anglickým vojskem, které vedl vévoda z Marlborough John Churchill, předek Winstona Churchilla,“ dodal.

Dělník nechal na sáčku od svačiny vzkaz, že se těší do důchodu

Krom toho schránka ukrývala hodnocení stavu olomoucké tereziánské pevnosti v polovině 18. století, plán věže, vyhlášku o řízení města v době prvních komunálních voleb v polovině 19. století či popis zvolení prvního starosty Franze Kreimla či noviny Neue Zeit z roku 1861 či výtisk novin Stráž lidu z roku 1962. Všechny objevené dokumenty nyní podrobně prozkoumá a zpracuje olomoucký okresní archiv.

Další – dá se říci méně formální – dokumenty dělníci objevili přímo za trámy radnice. Šlo o vzkazy pokrývačů, kteří tu pracovali v letech 1992 a také v roce 1957. Ti před šedesáti lety popsali papírový sáček, vše je na něm dodnes pohodlně čitelné. Jeden z dělníků se zde tehdy svěřil, že se již těší do důchodu.

Současné vedení města plánuje uložit do střechy radnice novou časovou schránku. Objeví se v ní i nyní nalezené dokumenty.

„Ještě rozhodneme, jestli originály, jež zde byly umístěny, skončí v okresním archivu a budou nahrazeny uměleckými kopiemi, nebo zda tam opět vrátíme originály. Současně se rada města zamýšlí, co dalšího do schránky umístíme. Bude to odkaz dalším generacím,“ doplnil olomoucký primátor Antonín Staněk.