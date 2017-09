Olomouc dokončí opravy tramvajové trati v centru nejdřív za dva roky

Vedení města již zveřejnilo ve věstníku veřejných zakázek takzvané předběžné oznámení chystaných oprav.

„Zjednodušeně řečeno je to avízo pro případné zájemce o zakázku v tom smyslu, že město připravuje rekonstrukci ulice 8. května,“ upřesnil náměstek primátora Filip Žáček.

Radnice počítá s tím, že investice bude zahrnovat opravy a vybudování nových inženýrských sítí, předláždění ulice a rekonstrukci místní tramvajové trati. To vše v úseku od křižovatky ulic Pekařská, Zámečnická a Opletalova po náměstí Národních hrdinů.

Opravy ulice, které si žádá její špatný technický stav, by měly podle předběžných odhadů stát zhruba 120 milionů korun. Pro srovnání: stávající opravy třídy 1. máje přijdou na zhruba 80 milionů.

Příští rok dojde jen na dílčí opravy

Většinu nákladů spojených s opravou ulice 8. května by měl pokrýt příspěvek z evropských fondů, konkrétně z balíčku příspěvků na takzvané integrované územní investice (ITI).

„Dotace by mohla dosáhnout až 85 procent uznatelných nákladů souvisejících s rekonstrukcí tramvajové trati,“ upřesnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

O tom, kdy se stavební technika pustí do oprav, ale zatím radní nerozhodli. A to i proto, že zatím neznají termíny ohledně takzvané II. B etapy protipovodňových opatření, jejíž součástí bude přestavba strategicky důležitých mostů přes řeku Moravu na Masarykově třídě a v ulici Komenského.

„Tyto stavby budou mít stejně jako oprava ulice 8. května citelný dopad na dopravu ve městě. Akce je proto potřeba zkoordinovat,“ podotkl Žáček. Současně potvrdil, že v příštím roce radnice s rekonstrukcí tramvajové tepny v historickém jádru nepočítá.

„V roce 2018 se zaměříme na dílčí opravy tramvajových tratí,“ řekl s tím, že investice v příštím roce budou směřovat do tramvajových tras na třídě Míru či v Brněnské ulici.

Kvůli dotacím musí město opravy stihnout do roku 2023

Město je však zároveň, tedy pokud bude chtít při opravě ulice 8. května využít zmiňované dotace z ITI, limitováno termínem, dokdy je možné si na příspěvky sáhnout.

„Peníze na integrované územní investice je potřeba vyčerpat do roku 2023. To je tedy nejzazší termín,“ uvedl náměstek.

„Tramvajový bulvár“ v historickém jádru radnice opravuje po etapách. Jako první přišly v roce 2007 na řadu ulice Denisova a Pekařská. Jejich rekonstrukce vyšla na zhruba 105 milionů korun. Po desetileté pauze se letos dočkala oprav třída 1. máje, respektive její úsek od hotelu Palác po náměstí Republiky.

Poslední neopravený úsek tramvajové větve, ulici 8. května, naposledy zviditelnila – v negativním slova smyslu – tragická událost z října 2011. Kus štítové zdi z jednoho z místních domů tehdy spadl na osmasedmdesátiletou ženu, která následkům zranění podlehla na místě. K neštěstí podle odborníků částečně přispěly otřesy od tramvají.

„Chvění nedosahuje parametrů, při nichž by se mělo cokoli dít se zdravými domy. Na druhou stranu se jemné vibrace do těch budov přenášejí. V tomto případě to byla ta poslední kapka,“ upozornil v dubnu 2012 statik Jaromír Vrba. Jako další příčinu odhalil odstranění části uchycení zdi při opravách kolem roku 1985.