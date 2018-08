Olomouc zvažuje postavit na kraji města parkovací dům pro dvě stovky aut

Olomoučtí radní zvažují přidat výstavbu parkovacího domu s kapacitou 231 míst včetně 18 nabíjecích stání pro elektromobily do stavebních prací v rámci dalšího plánovaného prodloužení tramvajové trati ve čtvrti Nové Sady.

„V rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí na třetí etapu trati vznikla myšlenka vytvořit z konečné zastávky přestupní terminál tramvaj – autobus - auto. Součástí uvažovaného terminálu by tedy byl parkovací objekt v blízkosti koncové tramvajové točny,“ nastínil investiční náměstek primátora Filip Žáček.

Další úsek tratě a případně také parkovací dům mají být postaveny v místech, kde se nyní nachází zahrádky, radnice tedy nepočítá s významnějšími komplikacemi.

„Vzhledem k poloze na okraji města by bylo možné vytvořit parkování v systému P+R. Využít by jej šlo ale i na večerní či noční parkování obyvatel blízkého sídliště. Je ale ještě nutné prověřit možnosti umístění parkovacího domu tak, aby zmíněný přestupní terminál plnohodnotně plnil svou funkci,“ doplnil další z náměstků Aleš Jakubec.

Železobetonová budova o výšce čtyř až pěti pater s pultovou střechou by měla mít jednoduchý vzhled, zvenku má konstrukci pokrývat popínavá zeleň. Uvnitř by se pak dům obtáčel kolem zeleného atria s rampou v jižní části. Kromě míst pro auta by zde byly také cyklostojany pro čtyřicet kol a veřejné toalety.