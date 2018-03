Dražší parkovné odrazuje od centra Olomouce, platit už se bude i aplikací

Poplatek, jenž je povinný v pracovních dnech od devíti do osmnácti hodin, zvedlo město loni v létě při zavedení plateb přes SMS. Nahoru šel poprvé od roku 2007, a to z deseti či dvaceti korun za hodinu ve dvou různých zónách na jednotných třicet korun.

Náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec, který má na starosti dopravu, zmiňuje odhad městské policie, podle níž oproti době před zavedením SMS parkovného ve středu města ubylo dvacet až pětadvacet procent zaparkovaných aut. Neznamená to ale, že by každý čtvrtý řidič přestoupil do tramvají nebo autobusů.

„Máme informace, že to komplikuje situaci těsně za zónou placeného parkování. Tady je přetlak aut větší. Lidé se snaží dostat co nejblíže k centru. Ale tak, aby nemuseli platit,“ říká Jakubec.

Teoreticky je tak možné, že i v těchto, doposud bezplatných ulicích bude radnice v budoucnu za odstavení auta peníze vybírat.

„Myslím, že k tomu bude muset jednou dojít. Nejsem ale schopen říct kdy. Určitě už to nebude řešit současná rada. Bude to na další politické reprezentaci města,“ připouští Jakubec. Druhou možností je zavedení nějaké formy rezidentního parkování.

V druhé hodině stání půjde platit zvlášť každých 20 minut

Otázkou ještě zůstává, jak návyky řidičů změní prozatím poslední novinka. Po placení SMS zprávami a rozmístění automatů, v nichž se za odstavení auta dá platit také kartou, si totiž lidé od úterka vyzkoušejí také možnost parkování zaplatit přes webovou aplikaci.

Do telefonů či tabletů ji nemusejí instalovat ani aktualizovat, stačí internetové připojení a webová adresa mpla.io/ol, kde budou uvedeny všechny instrukce.

„Poprvé zadáte platební kartu a registrační značku auta, dál pak už jen platbu,“ uvádí mluvčí radnice Pavel Konečný.

S aplikací město zavádí také nový ceník. Základní hodinová sazba třicet korun zůstává. Jde o nejnižší částku, kterou je možné za odstavené auto v centru zaplatit.

„Nově ale aplikace umí každou další hodinu parkování rozdělit po dvaceti minutách s cenou deset korun,“ vyzdvihuje Konečný.

To samé budou umět i parkovací automaty v ulicích. Doposud u nich bylo možné platit jen po celých hodinách. Odpadne tak problém, kdy řidiči například při parkování na hodinu a půl buď pro jistotu přepláceli, anebo zaplatili pouze jednu hodinu a spoléhali na to, že se jim trest vyhne. U placení přes SMS však nadále zůstává možnost platit pouze za celé hodiny.

Dopady změn v placeném parkování má shrnout studie

Právě platební esemesky loni odstartovaly debatu o možnosti, že by v dalších letech lidé za parkování platili i tam, kde na to prozatím nejsou zvyklí. Diskuse na toto téma podnítil důležitý detail ukrytý v kódu, který lidé po odstavení auta posílají ze svých mobilů.

Příklad dané SMS vypadá takto: OL(mezera)1(mezera)SPZ auta. Jednička přitom označuje zónu, kde člověk vůz nechal. Teď má krajské město jen jednu, pokrývá střed Olomouce. Jakubec tehdy vysvětlil, že se jednička v kódu objevila na doporučení firmy, která novou formu placení zajišťuje.

„Teď budeme mít jednu zónu, ale v budoucnu můžeme přistoupit na to, že uděláme i druhou. Hypoteticky se skutečně může stát, že když nyní začne například víc aut parkovat u centra v přilehlé oblasti, tak se budeme bavit, zda tu neudělat druhou, levnější zónu,“ uvedl tenkrát Jakubec.

Teď se ukázalo, že právě k takovému přesunu aut posléze došlo, celkové dopady všech změn v parkování městu v budoucnu ukáže srovnávací studie.