Podnikavou hlavu získal vědec s náplní 3D tiskáren z recyklovaných plastů

„Plastový odpad je jednou z největších hrozeb pro budoucnost nás i naší planety, a proto je potřeba hledat jeho nové využití,“ nastínil jednatřicetiletý Navařík, který působí na olomoucké univerzitě či v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů.

„Díky soutěži mi příprava materiálů pomohla rozvinout původní jednoduchou myšlenku do komplexního plánu,“ dodal vítěz, který plánuje 80 tisíc korun získaných za první místo investovat do výrobní techniky.

Na druhém místě se umístila čtyřiatřicetiletá živnostnice Vladislava Závrská s projektem Knihář. Jeho cílem je umožnit čtenářům zachycovat své osobní prožitky s knihami a spolu s nimi „růst“.

„Jednoduchým a sofistikovaným způsobem můj projekt spolu s každou přečtenou knihou čtenáře vybavuje znalostmi a dovednostmi, které by jinak pouhým čtením nerozvinul. Pomocí něj čtenář zasazuje knihu do kontextu svého života, nějak v něm rezonuje, odráží jeho vlastní pocity a vstupuje do jeho života,“ popsala Závrská, která si za pomyslné stříbro odnesla 18 tisíc.

Třetí příčku obsadila sedmatřicetiletá zdravotně-sociální pracovnice Hana Dospivová se sítí adiktologických ambulancí Zkleceven. Se spoluautorem Radimem Šebestou chtějí podle jejich slov řešit situaci v oblasti závislostí, pro které chybí dostatečná péče a situace není řešena. Mimo jiné jde například o negativní trend nárůstu gamblingu u dětí a seniorů závislých na lécích.

„Proto přicházíme s myšlenkou vytvoření unikátní sítě adiktologických ambulancí se speciálním programem. Po ověření bychom rádi uplatnili tento model jako franšízu pro nové adiktology a pomohli jim včlenit se do systému léčby závislostí,” doplnila Dospivová, která na projekt získala osm tisíc.

Autoři nejlepších nápadů získali kromě finanční odměny také pomoc konzultantů. Mezi dalšími soutěžními nápady byla například letní fotbalová škola, průmyslové využití dronů, bezpečná anonymní seznamka nebo zdravotní pomůcky pro cílenou stimulaci nervových zakončení bodů na plosce chodidla, dlaních a konečcích prstů.