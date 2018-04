Objížďka pošle v Olomouci při přestavbě mostu tisíce aut denně na obchvat

„Objízdná trasa pro osobní vozidla povede ulicemi Divišova, Hodolanská, Tovární, Velkomoravská a Albertova. Ve směru od Uničova, Štěpánova či Chomoutova pak povede přes ulice Lazecká a Na Střelnici k okružní křižovatce ulic Dobrovského a Na Střelnici,“ vypočítává tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Na vnitřní obchvat se budou muset spolehnout také šoféři nákladních aut. Například při jízdě od Šternberka zatočí do ulic Divišova, Hodolanská, Tovární a právě Velkomoravská. Posloužit jim pak v obou směrech může také Brněnská a následně D35 coby vnější olomoucký obchvat.

Přehled uzavírek v okolí mostu v olomoucké Komenského ulici v hlavní fázi přestavby v období od 21. května do 30. září 2019. Pro zvětšení klikněte.

Mimo jiné tak padá původní varianta objížděk, které město plánovalo vytyčit v uličkách přímo v okolí mostu. Hlavní roli měly sehrát ulice Husova a Jiřího z Poděbrad. Ovšem byť už tudy oficiální objízdná trasa nevede, bez využití také nezůstanou.

„Ulicí Jiřího z Poděbrad bude možné nově projet v obou směrech, pojedou tudy autobusy. Jako náhradu za tamní parkovací místa budou moci lidé odstavit auta v Komenského ulici,“ přibližuje Martin Luňáček z odboru koncepce a rozvoje na olomouckém magistrátu.

„Husova bude zaslepená, řidiči se v ní ve směru od Masarykovy třídy dostanou zhruba na úroveň evangelického kostela,“ dodává.

Pokud doprava zkolabuje, řeku překlene montovaný most

Pokud by doprava v prvních měsících po uzavření mostu kolabovala, má olomoucká radnice připravený záložní záchranný plán. Ve skladu Správy státních hmotných rezerv už má zamluvený montovaný most a vyřizuje potřebná razítka. V případě nouze by spojil oba břehy na úrovni ulic Václava III. a Sokolovská.

„Zprovoznění provizorního mostu není jednoduché kvůli přivedení dopravy k němu. Proto nejprve vyhodnotíme situaci po zahájení stavby. V případě, kdy se nové přemostění ukáže jako nezbytné, tak ho postavíme,“ uvedl před časem mluvčí radnice Michal Folta.

Práce na mostě zaberou patnáct měsíců, rozdělené jsou do šesti etap. Nejméně zasáhnou do života pěším a cyklistům. Celou dobu se dostanou na oba břehy, až do letních prázdnin dokonce přímo po mostě.

„V prvních dvou měsících přejdou po něm, následně jim bude k dispozici provizorní lávka,“ podotýká Chmelař.

První menší uzavírky už začaly, vzniká lávka pro pěší

Do konce června přejedou po mostě i autobusy MHD. „Poté budou moci téměř celou dobu projíždět stavbou v předpolí mostu,“ dodává mluvčí.

První drobnější uzavírky ovšem se ovšem objevily už nyní, samotná stavba začala pod dohledem archeologů v úterý 3. dubna. Dopravní omezení se objeví v ulicích Nábřežní, Blahoslavova, Sokolovská, Na Letné, Kpt. Nálepky a Husova.

„Kompletně uzavřená bude ulice Blahoslavova a Nábřežní, ostatní ulice budou uzavřené pouze v úsecích přilehlých k mostu Komenského,“ upřesňuje Chmelař.

Dělníci tak tento týden začali nejprve stavět lávku pro pěší. Přeloží na ni inženýrské sítě, které teď nese prozatím stále průjezdný most.