Olomouc kvůli přestavbě mostu zkusí protlačit uličkami 15 tisíc aut denně

Radnice s plánováním objízdné trasy během přestavby mostu začala již v roce 2006, MF DNES nyní získala detaily objížděk i s ulicemi, jichž se přesměrování husté dopravy dotkne.

„Husovou ulicí budou moci řidiči projet oproti dnešku pouze v jednom směru od Žižkova náměstí k ulici Komenského. V již jednosměrné ulici Jiřího z Poděbrad se bude jezdit v opačném směru, a to pouze mezi ulicí Komenského a Žižkovým náměstím,“ přibližuje objízdnou trasu pro osobní auta mluvčí olomoucké radnice Michal Folta.

Nápor aut město čeká i na světelných křižovatkách v přednádraží, na Žižkově náměstí, Envelopě a také u někdejšího Hodolanského divadla. Odborníci kvůli tomu změní nastavení semaforů. Usměrňovat budou řady aut, které nyní jezdí po velice vytíženém mostě v Komenského ulici u restaurace Bristol.

Ve špičce tu často stojí kolony, není pochyb o tom, že uzavření mostu vystaví Olomouc přetěžké zkoušce.

„Stávající intenzita dopravy na mostě je 15 tisíc vozidel za 24 hodin. Budou se muset rozdělit v rámci navržených objízdných tras a i okolních ulic,“ podotýká Folta.

Dodává, že objízdnou trasu prověřil dopravní model. „Všechny uvedené křižovatky by měly kapacitně vyhovovat,“ uvádí mluvčí.

Klíčová bude ohleduplnost řidičů, varuje expert

Podle Miroslava Charouze, krajského koordinátora BESIP, však pro naplnění tohoto scénáře existuje několik podmínek.

„Navrhované objízdné trasy budou kapacitně vyhovovat v případě, že řidiči, kteří tudy nemusí, zvolí jinou trasu. Dále že bude důsledně řešen provoz kamionové dopravy a ti, kteří tudy pojedou, budou vzájemně ohleduplní. Nejvíce totiž provoz ohrozí dopravní nehody,“ vypočítává Charouz, který jako velké plus zvolené objížďky označuje jednosměrné ulice.

„Je tím eliminováno riziko střetů. Co ale vidím jako velký možný problém, je komunikace s řidiči. Je potřeba včas a důkladně upozornit na všechna omezení, aby měli občané, ale třeba i technické služby čas se na změny připravit. Není nic horšího než jízda podle zvyku,“ varuje Charouz.

Naplno se to ukáže příští rok, kdy podle radnice i již dříve zveřejněného harmonogramu dvacetiměsíční uzavírka mostu v Komenského ulici začne. Čeká ho demolice, koryto pod ním stavební stroje rozšíří a navýší tak jeho kapacitu. Ze stejného důvodu se později bude bourat i most na Masarykově třídě.

To všechno je součástí takzvané II. B etapy rozsáhlých protipovodňových opatření mezi křižovatkou u Bristolu a areálem univerzitních kolejí. Úpravy vyjdou na stamiliony korun.

Rozšíření koryta ochrání zhruba dvacet tisíc Olomoučanů

V uplynulých dnech už začaly přípravné práce, dřevorubci v Blahoslavově ulici a také v okolí mostů v Komenského ulici a na Masarykově třídě pokácí 55 stromů a zlikvidují všechny keře. V Komenského ulici pak dělníci začnou stavět provizorní lávku pro pěší. Do samotných protipovodňových opatření se pustí nejdříve v březnu 2018.

„Jedná se o velmi náročnou etapu, která potrvá asi čtyři roky,“ uvedl před časem náměstek olomouckého primátora Martin Major. Rozšíření koryta Moravy v centru podle něj ochrání přibližně dvacet tisíc Olomoučanů a majetek za miliardy.

Jakmile bude most v Komenského ulici mimo hru, dotkne se to i hromadné dopravy. Jezdí přes něj autobusové linky číslo 14 a 20, také jejich řidiči budou muset stejně jako osobní auta zamířit do ulic Husova a Jiřího z Poděbrad.

Dál jejich trasa povede přes Masarykovu třídu a ulice Jeremenkova a Pasteurova.

„Po celou dobu výstavby bude zajištěn průjezd předpolím mostu na Gorazdově náměstí kvůli zajištění obsluhy městské části Černovír,“ upřesňuje Folta. Další informace bude radnice vyvěšovat na speciálním webu protipovodnovaopatreni.olomouc.eu.