Ulice Olomouce zaplní běžci půlmaratonu, plánují se uzavírky i změny MHD

„Přeparkujte své vozidlo s dostatečným předstihem, předejdete zbytečným nepříjemnostem spojeným s odtahem,“ vzkazují řidičům pořadatelé jednoho z největších sportovních svátků v kraji. Už teď jsou v ulicích cedule, které na toto riziko upozorňují.

Letos se navíc půlmaratonu a tříapůlkilometrového rodinného běhu dohromady zúčastní rekordní množství lidí, bude jich rovných deset tisíc.

„Předem se omlouváme za dopravní komplikace. Všechna opatření jsou jen na nezbytně dlouhou dobu. Dopravu bude koordinovat policie, na vybraných uzlech v centru budou dispečeři dopravního podniku,“ říká ředitel závodu Václav Skřivánek.

Podrobné informace Dopravní informace s přehledem uzavírek čtěte zde.

Mapu s trasou závodu a seznam ulic najdete zde. (zdroj: RunCzech)

První úplné uzavírky se v sobotu objeví v osm hodin ráno v Riegrově ulici a také na Horním i Dolním náměstí, kde bude start, cíl a zázemí pro závodníky. Na některé části náměstí se přitom lidé nedostanou už od páteční 15. hodiny.

Další zhruba tři desítky ulic - či jejich části - budou pro řidiče nedostupné od sobotního odpoledne, znovu do nich budou moci vjet až večer nebo hodně pozdě v noci.

„Budeme usilovat o co nejrychlejší otevření trasy,“ ujišťují pořadatelé.

Trať půlmaratonu je stejná jako loni. Pestrobarevný dav běžců vyrazí z Horního náměstí, zamíří mimo jiné k hlavnímu nádraží, do Smetanových sadů či na sever města do čtvrtí Hejčín a Lazce. Na dokončení závodu mají účastníci tři hodiny. Jeho kapacita je přitom už teď téměř naplněná.

Pokud můžete, centru se raději vyhněte, radí policie řidičům

Policisté apelují na motoristy, aby do centra vůbec nejezdili. „Doporučujeme, aby, pokud je to možné, využili parkovacích míst v okrajových částech města,“ uvádí policejní mluvčí Irena Urbánková.

Olomoucká veřejná doprava bude jezdit podle běžných sobotních jízdních řádů do zhruba 18 hodin. Pouze autobusy s čísly 13 a 20 se jimi budou řídit jen do půl páté, pak vyrazí na objížďku.

Před 18. hodinou půlmaraton pozmění jízdní řády i u autobusů číslo 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 a 27.

„Naopak provoz linek č. 11, 111, 25, 26, 50, 51 a 52 nebude nijak omezen,“ upřesňuje mluvčí dopravního podniku Martina Krčová.

Půlmaraton zasáhne i provoz tramvají, ty s čísly 1, 2, 3, 4 a 7 zajedou do depa už po půl šesté. Naopak linka číslo 5 pojede častěji, jednotlivé spoje bude dělit čtvrthodina. Krom toho dopravce pustí do ulic posilové tramvaje s označením X5, a to na trasu Trnkova, Envelopa, Hlavní nádraží, Pavlovičky.

V Olomouci poběží i mistryně světa

I letos budou všichni příznivci běhání napnutí, zda se podaří na 21 kilometrů dlouhé trati prolomit magickou hranici jedné hodiny. Nejblíž k tomu měl v roce 2014 Keňan Geoffrey Ronoh, právě jeho čas 1:00:17 je stále nejlepším časem závodu. Letošní favorité by to mohli změnit, na startu se totiž sejde silná skupina afrických vytrvalců v čele s Jemalem Yimerem.

„Je to třetí nejrychlejší půlmaratonec letošních tabulek s osobním rekordem 59:00. Společně s ním se na start postaví další tři muži s osobním rekordem pod 60 a další čtyři pod 61 minut,“ vypočítává mluvčí pořadatelů Tadeáš Mahel.

Zralý na přepsání bude pravděpodobně i nejlepší ženský čas. Tento olomoucký rekord z roku 2015 patří Keňance Mary Keitanyové, městem proběhla za 1:06:38. Hlavní adeptkou na pokoření této mety bude etiopská běžkyně Netsanet Gudetaová.

„Loni tady doběhla druhá. Ovšem letos přijíždí v životní formě jako mistryně světa v půlmaratonu a držitelka světového rekordu na stejnou vzdálenost,“ zdůrazňuje Mahel.

Světové maximum v čistě dámském půlmaratonu zaběhla Gudetaová v březnu na mistrovství světa ve Valencii. Její rekord je 1:06:11. Zda takový výkon předvede v Olomouci, bude záležet i na počasí. V posledních letech provázela zdejší půlmaraton tropická vedra, jež zpomalila i profesionální africké běžce.

Podívejte se, jak měli loni zdravotníci během půlmaratonu plné ruce práce