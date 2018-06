Hlasování proti olomouckému věžáku provázel strach, zastupitelé nerozhodli

Ještě v pondělí ráno se zdálo, že ve spletitém příběhu plánů na olomoucký „mrakodrap“ nastane zásadní obrat. V hlavní roli byl návrh změny územního plánu. Pokud by prošel, museli by podnikatelé ze společnosti Office Park Šantovka na 22 pater plných lukrativních bytů zapomenout či za ně znovu bojovat u soudu. Na své parcele u Wittgensteinovy ulice by totiž poté mohli stavět maximálně do výšky třiadvaceti metrů.

Vlivným developerům v čele s podnikatelem Richardem Morávkem, kteří na pozemcích po továrně Milo již vybudovali nákupní centrum Galerie Šantovka, se však vyplatilo, že proti přepsání územního plánu podal devět námitek rozepsaných do celkem 160 bodů. Podnikatelé současně navrhli, aby jim radnice povolila devětadvacet metrů vysoké budovy a jednu dominantu.

„O výšce alespoň 78 metrů bez omezení maximální povolené zastavěné plochy,“ uvedli. Podmínky, které by městem připravované přepsání územního plánu nastavilo, označili za nezákonné, nedůvodné a nepříznivé pro rozvoj Olomouce.

Úředníci magistrátu v reakci na to sepsali, proč ani jedné z námitek nevyhovět. Vše v pondělí dostali na stůl zastupitelé a pokud by argumentaci úředníků podpořili, mohli hned přejít k hlasování o samotné změně územního plánu. To se ale nestalo, zastupitelé výhrady developerů ze stolu neshodili.

„Považuji to za jeden ze svých největších neúspěchů za čtyři roky, co jsem náměstkem,“ podotkl před půl pátou náměstek primátora Aleš Jakubec. Právě on změnu územního plánu a také úřednické zamítnutí developerových námitek zastupitelům předložil.

Memorandum jako strašák a tajné hlasování

Hlasování předcházela dlouhá diskuse. Proti věžáku vystoupily některé osobnosti včetně prvního porevolučního rektora Univerzity Palackého Josefa Jařaba, senátora Lumíra Kantora, historika a teoretika architektury Rostislava Šváchy či bývalého ředitele Muzea umění a historika umění Pavla Zatloukala.

Valná část zastupitelů ale chtěla, aby se jejich názory na Šantovka Tower nikdo nedozvěděl.

„Byl jsem požádán o navržení tajného hlasování. Někteří měli obavu a říkali mi, že se raději při veřejném hlasování zdrží, než by hlasovali pro. Šlo o jednotlivé zastupitele z různých klubů,“ uvedl Jakubec. Tajné hlasování poté valná část politiků odkývla.

Velkým strašákem pro ně bylo memorandum z roku 2010, které s developery uzavřelo tehdejší vedení města v čele s primátorem Martinem Novotným. Olomouc se zavázala, že pod hrozbou sankcí nebude stavbě mrakodrapu ani dalším plánům pod značkou Šantovka bránit. Ve vzduchu proto v pondělí visela hrozba žaloby.

Developer ji navíc ve jménu svého věžáku na město už jednou podal. V září 2014 zastupitelé po letech příprav posvětili dnes platný plán. Stavbu Šantovka Tower zablokoval, podnikatelé ale u soudu v roce 2015 dosáhli toho, že nad jejich parcelami neplatí žádné výškové limity. Nyní projednávaná změna je sem měla vrátit. Kdy a jestli vůbec se tak stane, je nyní otázka.

„V České republice k tomu neexistuje precedens. Musíme se zeptat našeho nadřízeného orgánu, což je krajský úřad, potažmo ministerstvo pro místní rozvoj, jak pokračovat dál,“ podotkl Jakubec.

Rozhodnout zřejmě bude muset až nové zastupitelstvo

Pro odmítnutí developerových námitek bylo třeba 23 hlasů, v tajné volbě se jich sešlo dvacet. Jedenáct zastupitelů bylo proti, dalších jedenáct se zdrželo. Jeden hlas vhozený do urny za plentou z celkových třiačtyřiceti byl neplatný.

„Navrhl jsem, aby se hlasovalo tajně, protože jsem se domníval, že všichni zastupitelé budou hlasovat podle svého přesvědčení a že se hlavně nezdrží. To mě překvapilo. Alespoň v tajné volbě by měli být pro či proti,“ ohodnotil evidentně zklamaný Jakubec.

Případ Šantovka Tower však s největší pravděpodobností padne až na nové zastupitele, jež si Olomoučané vyberou v říjnových volbách. Developer má naopak důvod k radosti.

„Velmi oceňujeme rozvážnost a objektivní přístup zastupitelstva a z výsledku jsme samozřejmě potěšeni. Zvítězil zdravý rozum. Při realizaci dalších fází projektu Šantovka budeme přistupovat stejně jako dosud s pokorou a úctou k danému místu a historii Olomouce,“ řekl mluvčí investora Juraj Aláč.