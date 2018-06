Placenou ale nevyužitou firmu pro správu sportovišť Olomouc ukládá k ledu

Návrh na „zakonzervování“ dle informací, které v pátek přinesl Český rozhlas, odhlasovali zastupitelé na svém posledním jednání tento týden. Hlavním důvodem bylo podle náměstka primátora Martina Majora (ODS) to, že město začátkem roku koupilo důležité části jak zimního, tak i Androva stadionu. Obě sportoviště se tak ocitla v rukou města a SSZO už tedy není třeba.

Oficiálním hlavním úkolem společnosti totiž měla být starost o zimní stadion a zajištění jeho provozu v době, kdy byla majetková situace okolo haly daleko složitější.

„Tehdy nebyly vztahy mezi majitelem chladícího zařízení a hokejovým klubem úplně komfortní,“ vysvětlil Major.

Městská akciovka měla podle jeho slov sloužit mimo jiné k moderování složité situace a udržení stadionu v chodu. Kromě toho se předpokládalo, že v případě nákupu Androva stadionu by se společnost starala i o jeho provoz. Fotbalový stadion sice nakonec do správy dostala, ale na jeho údržbu neměla lidi ani peníze. Reálná činnost firmy tak byla jen minimální.

Město mohlo ušetřit dva miliony, zní z opozice

O oba stadiony se nakonec postará Správa nemovitostí Olomouc ve spolupráci s úředníky magistrátu a oběma profesionálními kluby, fotbalovou Sigmou a HC Olomouc. Současný ředitel SSZO Petr Hlídek má podle náměstka Majora nastoupit jako zaměstnanec do Správy nemovitostí Olomouc a mít sportoviště na starost.

Celou situaci kritizuje opozice. „My jsme se tehdy ptali, jestli to samé, co by měla dělat ta nová a relativně drahá akciovka, nemůže dělat Správa nemovitostí. Po dvou letech jsme se dobrali k tomu, že koalice říká, že to bude dělat Správa nemovitostí,“ komentoval opoziční zastupitel za hnutí ProOlomouc Tomáš Pejpek.

„Celý tento taneček stál, pokud se nepletu, dva miliony a z tohoto pohledu byl zbytečný,“ dodal.

O budoucím modelu financování sportovišť nyní rozhodne pracovní skupina složená ze zástupců všech politických subjektů na radnici.