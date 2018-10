VIDEO: Plačící Masaryk i Dívka s orlicí, pouliční umělci ozdobili Olomouc

Malba znázorňující zarmouceného prezidenta Osvoboditele, která je k vidění v areálu vysokoškolských kolejí a jejímž autorem je umělec podepisující se jako Chemis, vznikla k výročí sta let od vzniku Československa.

Jak už dříve uvedli organizátoři festivalu, slzy si státník utírá kvůli současnému politickému dění.

Fotografie malby navíc začala ve velkém kolovat po sociálních sítích v reakci na pondělní vystoupení prezidenta Miloše Zemana, který v živém vysílání veřejnoprávního Českého rozhlasu opětovně sáhl k vulgarismům, když začal mluvit o „ekonomických zm*dech“.

„Bodejť by neplakal...,“ komentoval malbu například uživatel David Němec a připojil odkaz na necenzurovanou verzi Zemanova vystoupení dostupnou na internetu.

„Super práce, to bezpochyby. A ano, je to i hodně poetický, jak si Tatíček utírá očka vlajkou. Dneska by to bylo asi úplně stejný se Zemanem, akorát si tou vlajkou k výročí utírá úpe něco jinýho,“ přidal se v komentářích třeba také Petr Fink.

Krále se selfie tyčí doplnila v proluce světoznámá vědkyně

V Olomouci to přitom není první velká malba věnovaná Masarykovi, další zvládl v létě vytvořit za jediný den na někdejším komunistickém krytu civilní obrany v Bezručových sadech Dalibor Vybíral alias Oliver Heller. Nápad měl podle svých slov za pět minut.

Právě on je také autorem sedmimetrové postavy Marie Curie Skłodowské na stěně v proluce v Denisově ulici.

Významná vědkyně zde doplnila vyobrazení krále Eduarda VII. se selfie tyčí, jež dům ozdobilo při osmém ročníku festivalu před třemi lety. Kromě něj tehdy vznikl i obří Batman na paneláku v areálu fakultní nemocnice.

Největší malbou letošního Street art festivalu se ovšem stala Dívka s orlicí na Passingerově mlýně od Indonézana, který si říká Wild Drawing. Při přípravě si vyrobil papírový model mlýna, aby zjistil, jak na něj během dne dopadá světlo a stín.

A objevila se dokonce i jedna neplánovaná malba. Autorkou je finská umělkyně Salla Ikonen, kterou olomoucký Street art festival natolik nadchl, že se pár dní před zahájením sama ozvala, přiletěla na své náklady a jako fanynka díla Alfonse Muchy zpodobnila svoji kamarádku a současně mluvčí festivalu Romanu Junkerovou na kotelnu známého U-Klubu v areálu kolejí.