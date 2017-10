Tóru nacisté zabavili a komunisté prodali, teď se vrátí do Olomouce

Po desítkách let se do Olomouce vrátí vzácná Tóra z konce 19. století z místní synagogy, která v březnu 1939 vyhořela, což nacistům to posloužilo jako záminka pro její demolici. V uplynulých 78 letech posvátný svitek putoval po světě, z Prahy se po prodeji komunisty se dostal do Londýna či Kalifornie.