Trest pro exhokejistu za smrt spolujezdkyně neplatí, soud vše projedná znovu

„Podle napadeného rozsudku došlo k hrubému porušení povinností řidičem, což ale nebylo odůvodněno. Podle judikatury je potřeba alespoň tří porušení předpisů, v tomto případě se ale jednalo o dvě - řízení pod vlivem alkoholu a nepřiměřenou rychlost,“ zdůvodnil v úterý po poledni rozhodnutí krajského soudu předseda senátu Bohuslav Mierva.

„Navíc vyšlo najevo, že zde existují informace umožňující blíže se zabývat tím, v jakém stavu opilosti byla poškozená. Okresní soud se tím tedy musí zabývat, protože pokud by vyšlo najevo, že si byla vědoma toho, že nastupuje do vozu přestože řidič je opilý, měla by určitou míru spoluviny ve vztahu k náhradě škody,“ dodal Mierva.

Kunceho poslal olomoucký okresní soud v dubnu na tři roky a osm měsíců do věznice s ostrahou. Kromě toho mu nařídil šestiletý zákaz řízení, navíc měl každému z rodičů a tří sourozenců zemřelé vyplatit odškodné půl milionu korun a firmě vlastníci zapůjčený zničený vůz přes dva miliony.

V odvolání žádal mírné snížení trestu na základě toho, že okresní soud uvedl v odůvodnění svého rozsudku, že řídil navzdory tomu, že nemá řidičský průkaz. Ve skutečnosti ale vlastnil německý řidičák.

„Chtěl bych se ještě jednou omluvit přítomné rodině a vyjádřit lítost. Odvolání jsem postavil na tom, že v rozsudku bylo uvedeno něco, co nebyla pravda. Jsem si naprosto vědom své viny, jen jsem chtěl, aby vše bylo posouzeno tak, jak to skutečně bylo,“ řekl Kunce.

Kromě něj se ke krajskému soudu odvolala i část širší rodiny - švagr a zástupci synovce namítali, že i oni by měli mít přímý nárok na odškodné, byť snížené.

Mimo jiné proto, že zemřelá byla kmotrou nezletilého chlapce. Okresní soud je však odkázal na vymáhání nároku v občanskoprávním řízení.

Na „padesátce“ jel silně opilý přes 120 kilometrů v hodině

Kunce, který v roce 1990 odešel hrát hokej do Německa a má na kontě více než stovku startů za reprezentaci spolkové republiky a přes sedm stovek zápasů v tamní nejvyšší soutěži, kde také jednou získal mistrovský titul, havaroval se sportovním mercedesem 8. prosince v mírné zatáčce na začátku Wolkerovy ulice, které předchází rovinka tvořená Brněnskou ulicí.

Zdemolované auto začalo po nárazu hořet. Ještě před příjezdem hasičů požár zlikvidoval kolemjedoucí řidič ručním hasicím přístrojem. Podle znaleckého posudku jel Kunce ve chvíli, kdy ztratil nad vozem kontrolu, rychlostí přes 120 kilometrů v hodině.

Při nárazu do betonového sloupu podle znalce neměla spolujezdkyně šanci přežít. A to bez ohledu na to, zda byla připoutána, nebo ne, o čemž se po nehodě spekulovalo na sociálních sítích.

„Byla vystavena přímému nárazu na překážku a sloup vnikl do vozu až do úrovně zadní nápravy a roztrhl ho v oblasti, kde spolujezdkyně seděla,“ nastínil znalec.

Kunce po havárii skončil v olomoucké fakultní nemocnici se středně těžkými zraněními, rozbor krve odhalil 2,63 promile alkoholu. Při dotazech soudkyně o osudném večeru ale uváděl, že si vzpomíná jen na drobné střípky. O množství vypitého alkoholu vypověděl, že měl několik malých piv a společně se zemřelou ženou vypili šestnáct panáků koňaku.

Záběry exhokejisty Kunceho na prvním jednání na okresním soudu: