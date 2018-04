Za smrt spolujezdkyně dostal exhokejista Kunce vězení, platit má miliony

Kunceho, který u soudu opakovaně celé události litoval, omluvil se přítomným členům rodiny a už dříve se osobně setkal s matkou a sestrou zemřelé spolujezdkyně, nakonec soud poslal na tři roky a osm měsíců do věznice s ostrahou.

„Není prostor pro pochybnosti o vině obžalovaného. Jeho přiznání nelze přeceňovat, neboť důkazy o řízení v opilosti i jízdě vysokou rychlosti byly jasné. Obžalovaný je výhradním viníkem celé nehody,“ shrnula v odůvodnění rozsudku soudkyně Michaela Burešová.

„Trest je dostatečný. Obžalovaný se postavil k záležitosti čelem a pro dosud netrestaného člověka bude mít dostatečný výchovný charakter a je dostatečně citelný. Na druhou stranu není ani nepřiměřený. Jde o potrestání pachatele a zároveň i prevenci navenek,“ dodala.

Kunceho navíc čeká šestiletý zákaz řízení, který mu začne platit po opuštění věznice. Kromě toho byl také odsouzen k zaplacení nemalých částek na náhradách a odškodném. Dosud přitom některým členům vyplatil v součtu 900 tisíc korun.

„Mrzí mě, že jsem nezemřel také“

Firmě, která je vlastníkem zničeného zapůjčeného vozu, musí bývalý reprezentant zaplatit přes dva miliony korun. Dále pak soud přiřkl půlmilionové odškodné každému z rodičů a tří sourozenců poškozené. Navrch zaplatí také polovinu nákladů pohřbu, které neuhradila pojišťovna.

„Dále ho navíc patrně čeká placení veškerých nákladů pojišťovnám, neboť nehodu způsobil v opilosti,“ podotkla soudkyně, proč zvolila o čtyři měsíce mírnější trest, než jaký navrhoval státní zástupce. V délce zákazu řízení byla naopak o rok přísnější.

Rozsudek zatím není pravomocný, všechny strany včetně zmocněnců pozůstalých si ponechaly lhůty na zvážení odvolání.

Kunce nechtěl verdikt komentovat. Během jednání nicméně několikrát zopakoval, že celé situace lituje. Mimo jiné zahájil svou výpověď tím, že se otočil na přítomné členy rodiny zemřelé ženy.

„Nežádám o odpuštění a to, co jsem udělal, nejde omluvit. Chci jen říci, že je mi to velmi líto,“ uvedl. Později v reakci na jednoho ze svědků dokonce prohlásil, že ho mrzí, že při nehodě nezemřel také.

Na „padesátce“ jel silně opilý přes 120 kilometrů v hodině

Kunce, který v roce 1990 odešel hrát hokej do Německa a má na kontě více než stovku startů za reprezentaci spolkové republiky a přes sedm stovek zápasů v tamní nejvyšší soutěži, kde také jednou získal mistrovský titul, havaroval se sportovním mercedesem 8. prosince v mírné zatáčce na začátku Wolkerovy ulice, které předchází rovinka tvořená Brněnskou ulicí.

Zdemolované auto začalo po nárazu hořet. Ještě před příjezdem hasičů požár zlikvidoval kolemjedoucí řidič ručním hasicím přístrojem. Podle znaleckého posudku jel Kunce ve chvíli, kdy ztratil nad vozem kontrolu, rychlostí přes 120 kilometrů v hodině.

Při nárazu do betonového sloupu podle znalce neměla spolujezdkyně šanci přežít. A to bez ohledu na to, zda byla připoutána, nebo ne, o čemž se po nehodě spekulovalo na sociálních sítích.

„Byla vystavena přímému nárazu na překážku a sloup vnikl do vozu až do úrovně zadní nápravy a roztrhl ho v oblasti, kde spolujezdkyně seděla,“ nastínil znalec.

Kunce po havárii skončil v olomoucké fakultní nemocnici se středně těžkými zraněními, rozbor krve odhalil 2,63 promile alkoholu. Při dotazech soudkyně o osudném večeru ale uváděl, že si vzpomíná jen na drobné střípky. O množství vypitého alkoholu vypověděl, že měl několik malých piv a společně se zemřelou ženou vypili šestnáct panáků koňaku.