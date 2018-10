Za zavinění smrti spolujezdkyně dostal bývalý hokejista napodruhé 3,5 roku

Olomoucký okresní soud přitom v kauze vynesl verdikt už podruhé.

Napoprvé poslal v dubnu Kunceho do vězení na tři roky a osm měsíců. Kromě toho mu nařídil šestiletý zákaz řízení, navíc měl každému z rodičů a tří sourozenců zemřelé vyplatit odškodné půl milionu korun a firmě vlastnící zapůjčený zničený vůz přes dva miliony.

Podle aktuálního úterního verdiktu má Kunce zaplatit sourozencům celkem 1,2 milionu, náhrada za auto činí 1,4 milionu korun. Oproti prvnímu rozsudku tak soud odškodné snížil. A to proto, že konstatoval spoluvinu spolujezdkyně, která sedla do auta se silně opilým řidičem.

Sám Kunce nynější verdikt nekomentoval, všechny strany sporu si v úterý odpoledne ponechaly lhůtu na zvážení odvolání.

Přitom proti prvnímu se Kunce odvolal a žádal mírné snížení trestu. Nesouhlasil s odůvodněním verdiktu, že řídil aniž vlastnil řidičský průkaz. Ve skutečnosti měl německý řidičák.

Kromě obžalovaného se ke krajskému soudu odvolala i část širší rodiny - švagr a zástupci synovce zemřelé ženy namítali, že i oni by měli mít přímý nárok na odškodné, byť snížené. Mimo jiné proto, že oběť nehody byla kmotrou nezletilého chlapce. Okresní soud je však odkázal na vymáhání nároku v občanskoprávním řízení.

Krajský soud pak verdikt zrušil a vrátil případ zpět. Kunceho podle něj nebylo možné odsoudit za hrubé porušení povinností řidiče, protože podle judikatury je na to potřeba alespoň tří porušení předpisů, zatímco u Kunceho šlo o dvě - řízení pod vlivem alkoholu a nepřiměřenou rychlost. Také nařídil vyslechnout svědky, kteří by mohli přiblížit, jak moc opilá byla zemřelá osmadvacetiletá spolujezdkyně.

Tato otázka je důležitá pro určení odškodného a pojišťovny. Žena by nesla částečnou spoluzodpovědnost za svou smrt dobrovolnou jízdou se silně opilým řidičem.

U soudu už dříve zaznělo, že pojišťovna jí přisoudila téměř nejvyšší možnou padesátiprocentní spoluvinu a adekvátně tomu snížila vyplacenou částku. Naopak rodina a příbuzní oběti opakovaně zpochybnili, zda si byla schopná uvědomovat, co dělá, či dokonce zda se vůbec nacházela při vědomí a nebyla do auta „odnesena“, takže nemohla ovlivnit, co se s ní děje.

Na „padesátce“ jel silně opilý přes 120 kilometrů v hodině

Kunce, který v roce 1990 odešel hrát hokej do Německa a má na kontě více než stovku startů za reprezentaci spolkové republiky a přes sedm stovek zápasů v tamní nejvyšší soutěži, kde také jednou získal mistrovský titul, havaroval se sportovním mercedesem 8. prosince v mírné zatáčce na začátku Wolkerovy ulice, které předchází rovinka tvořená Brněnskou ulicí.

Zdemolované auto začalo po nárazu hořet. Ještě před příjezdem hasičů požár zlikvidoval kolemjedoucí řidič ručním hasicím přístrojem. Podle znaleckého posudku jel Kunce ve chvíli, kdy ztratil nad vozem kontrolu, rychlostí přes 120 kilometrů v hodině.

Při nárazu do betonového sloupu podle znalce neměla spolujezdkyně šanci přežít. A to bez ohledu na to, zda byla připoutána, nebo ne, o čemž se po nehodě spekulovalo na sociálních sítích a vzhledem ke značnému poničení auta se to nepodařilo s jistotou prokázat.

Kunce po havárii skončil v olomoucké fakultní nemocnici se středně těžkými zraněními, rozbor krve odhalil 2,63 promile alkoholu. Při dotazech soudkyně na osudný večer ale uváděl, že si vzpomíná jen na drobné střípky. O množství vypitého alkoholu vypověděl, že měl několik malých piv a společně se zemřelou ženou vypili šestnáct panáků koňaku.